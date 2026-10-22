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22 Tet 2026
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Teknologji

Elon Musk investon rreth 1 miliard dollarë në kompaninë mediatike Skydance, raporton Semafor

Investimi vjen pak javë pasi Paramount mbylli blerjen 110 miliardë dollarëshe të Warner Bros. Discovery, ndërsa kompania e re mediatike është zotuar të ulë kostot me 6 miliardë dollarë në tre vjet

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Elon Musk ka investuar rreth 1 miliard dollarë në kompaninë e re mediatike Skydance, sipas një raportimi të Semafor, të cituar nga TechCrunch të enjten. Lajmi vjen pak javë pasi Paramount mbylli blerjen prej 110 miliardë dollarësh të Warner Bros. Discovery, marrëveshje që krijoi kompaninë e kombinuar mediatike.

Drejtuesit e përbashkët David Ellison dhe Ynon Kreiz kanë detyrën të bashkojnë dy platformat e mëdha të transmetimit, Paramount+ dhe HBO Max, së bashku me një portofol rrjetesh televizive ku përfshihen CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central dhe Food Network, nën një ombrellë të vetme korporative, siç njofton TechCrunch.

Sipas Semafor, investimi i Musk është bërë afërsisht në të njëjtën kohë me kontributet e kapitalit nga investitorë të tjerë të Skydance, përfshirë anëtaren e bordit Laurene Powell Jobs. Investimi pritet t’i japë një shtysë të nevojshme financiare kompanisë, e cila kërkon të ulë kostot dhe të rrisë çmimin e aksioneve; Skydance është zotuar tashmë të shkurtojë kostot me 6 miliardë dollarë gjatë tre viteve të ardhshme.

Musk i ka lavdëruar publikisht familjen Ellison në të kaluarën dhe ka lidhje të ngushta me Larry Ellison, të cilin e emëroi në bordin e drejtorëve të Tesla-s në vitin 2018. Themeluesi i Oracle investoi 1 miliard dollarë për ta ndihmuar Musk-un të blinte Twitter-in në vitin 2022 dhe kishte investuar edhe në Tesla në vitin 2018.

Skydance nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës së TechCrunch për koment, kështu që shifra e investimit mbetet e raportuar nga Semafor dhe e pakonfirmuar zyrtarisht nga kompania.

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