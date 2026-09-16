Elshani flet për situatën e sigurisë në Veri pas vendimin në Hagë për krerët e UÇK-së
Zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës për veriun e Mitrovicës, Veton Elshani, ka deklaruar se situata e sigurisë në veri të vendit është e qetë dhe stabile
Elshani ka bërë të ditur se Policia e Kosovës ka një plan operacional në kuadër të urdhrit operativ për të gjithë vendin, ndërsa ka zhvilluar komunikim edhe me kryetarët e katër komunave në veri, me qëllim që të shmangen provokimet apo veprimet që mund të cenojnë situatën e sigurisë.
Sipas tij, deri më tani situata është duke u menaxhuar dhe nuk ka ndonjë zhvillim për t’u veçuar.
“Situata e sigurisë në Veri të vendit është e qetë, është stabile, sidoqoftë duke marrë parasysh ngjarjet që kanë ndodhur, ne kemi një plan operacional i cili është në kuadër të urdhrit operativ për krejt policinë e Kosovës. Ne kemi qenë për disa ditë në komunikim me kryetarët e komunave në Veri të vendit, me katër komunat, me kryetarët e komunave më të cilët kemi diskutuar që nuk duhet të ketë provokime, nuk duhet të ketë festime, nuk duhet të bëhet diçka që shihet si provokim në Veri të vendit dhe kjo është duke ndodhur dhe nuk kemi diçka për të theksuar”, tha Elshani.
Ai ka theksuar se Policia e Kosovës po vazhdon të monitorojë situatën dhe të zbatojë planin operacional për ruajtjen e rendit dhe sigurisë në veri të vendit./kp/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.