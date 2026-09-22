Emiri i Katarit në OKB: Kriza e Hormuzit mund të zgjidhet ende me diplomaci — kërkon rihapjen e ngushticës dhe një sistem kolektiv sigurie rajonale
Emiri i Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, i kërkoi të martën komunitetit ndërkombëtar nga tribuna e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork që kriza rreth Ngushticës së Hormuzit dhe lufta e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit të zgjidhen me diplomaci, jo me përshkallëzim të mëtejshëm ushtarak.
Duke iu drejtuar liderëve botërorë, Sheiku Tamim tha se Katari mbetet “thellësisht i bindur” se kriza mund të zgjidhet përmes rihapjes së Ngushticës së Hormuzit për lundrimin detar dhe kthimit në negociata, për të shmangur luftën dhe për t’i hapur rrugën “një zgjidhjeje të qëndrueshme që garanton sigurinë dhe stabilitetin e të gjithë rajonit, përfshirë Iranin”. Ai shprehu keqardhje për faktin se është bërë e mundur që një rrugë ujore ndërkombëtare, përmes së cilës kalon gati një e katërta e tregtisë botërore të energjisë, të mbyllet — dhe që “linjat e jetës së ekonomisë globale të shndërrohen në mjete presioni dhe pazaresh, me njerëz në çdo kontinent që paguajnë koston”.
Sipas emirit të Katarit, kriza ka rritur çmimet e ushqimeve dhe ilaçeve dhe ka goditur jetesën e njerëzve që nuk kanë asnjë lidhje me luftën. Ai vuri theksin te një shkak strukturor i situatës: mungesa e një sistemi rajonal të sigurisë kolektive. “Në zemër të situatës së rrezikshme që po dëshmojmë qëndron mungesa e një sistemi rajonal të sigurisë kolektive, që respekton sovranitetin, sigurinë dhe integritetin territorial të shteteve”, tha ai, duke shtuar se ngjarjet e fundit e kanë bërë urgjente nevojën për një të tillë — sepse në mungesë të tij, një palë mund t’i tërheqë fqinjët në një luftë “që nuk është e tyre”.
Sheiku Tamim siguroi se Katari po bën “gjithçka” që është në fuqinë e tij për të trajtuar luftën në Iran përmes mjeteve diplomatike, duke ruajtur rolin e tij si ndërmjetës që zgjidh mosmarrëveshjet përmes dialogut dhe negociatave mbi bazën e së drejtës ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë, ai theksoi se vendi i tij mbetet “i palëkundur” në mbrojtjen e territorit dhe sovranitetit të tij, dhe ka hartuar plane rezistence pavarësisht ndikimit të rëndë negativ të luftës.
Emiri u ndal edhe te Jemeni, duke shprehur mbështetjen e Katarit për përpjekjet e Kombeve të Bashkuara drejt një zgjidhjeje gjithëpërfshirëse politike që ruan unitetin dhe sovranitetin e Jemenit dhe sjell siguri e stabilitet. Fjalimi i tij erdhi në ditën e parë të sesionit të nivelit të lartë të Asamblesë, ku lufta SHBA–Izrael ndaj Iranit pritet të dominojë diskutimet krahas luftës së Rusisë në Ukrainë.
Burimi: Al Jazeera
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