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17 Sht 2026
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Kosova

​Endrit Thaçi mbështet protestën e OVL-UÇK-së

· 1 min lexim

Djali i ish – presidentit Hashim Thaçi, Endriti del në mbështetje të protestës së Organizatës së Veteranëve të Luftës të UÇK-së.

Ai ka shpërndarë thirrjen e OVL-UÇK-së: “Protestë në mbrojtje të UÇK-së”

Protesta mbahet të premten, në orën 12:00, në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë në kundërshtim të aktgjykimit dënues të katër drejtuesve të UÇK-së nga Gjykata Speciale në Hagë më 16 shtator.

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