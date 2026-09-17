Endrit Thaçi mbështet protestën e OVL-UÇK-së
Djali i ish – presidentit Hashim Thaçi, Endriti del në mbështetje të protestës së Organizatës së Veteranëve të Luftës të UÇK-së.
Ai ka shpërndarë thirrjen e OVL-UÇK-së: “Protestë në mbrojtje të UÇK-së”
Protesta mbahet të premten, në orën 12:00, në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë në kundërshtim të aktgjykimit dënues të katër drejtuesve të UÇK-së nga Gjykata Speciale në Hagë më 16 shtator.
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