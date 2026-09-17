🌤️
Tiranë 25°C · Kryesisht kthjellët 17 Shtator 2026
S&P 500 7,637 ▲1.12%
DOW 51,839 ▲0.73%
NASDAQ 26,405 ▲1.64%
NAFTA 101.16 ▼1.24%
ARI 4,406 ▲0.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $76,676 ▲ +1.11% ETH $2,467 ▲ +2.93% XRP $1.3044 ▲ +2.88% SOL $101.0300 ▲ +3.8%
S&P 500 7,637 ▲1.12 % DOW 51,839 ▲0.73 % NASDAQ 26,405 ▲1.64 % NAFTA 101.16 ▼1.24 % ARI 4,406 ▲0.43 % S&P 500 7,637 ▲1.12 % DOW 51,839 ▲0.73 % NASDAQ 26,405 ▲1.64 % NAFTA 101.16 ▼1.24 % ARI 4,406 ▲0.43 %
EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058
17 Sht 2026
Breaking
KIEV – Zelensky synon marrëveshje për dronë dhe lidhje më të ngushta me Japoninë në teknologjinë e mbrojtjes ​Endrit Thaçi mbështet protestën e OVL-UÇK-së Shënohet rasti i parë i vdekjes në Kosovë nga Virusi i Nilit Perëndimor U fut në det për t’u larë, i moshuari nga Kosova humb jetën në Velipojë Diaspora shqiptare mblidhet në Times Square në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së, prefekti i Tiranës ndan pamjet
Menu
Kosova

Shënohet rasti i parë i vdekjes në Kosovë nga Virusi i Nilit Perëndimor

· 2 min lexim

Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK) ka njoftuar se më 15 shtator 2026 është regjistruar rasti i parë i vdekjes së një pacienti të diagnostikuar me Virusin e Nilit Perëndimor (WNV).

Sipas njoftimit të Klinikës Infektive, pacienti Rr. I., i lindur më 2 maj 1960, ishte hospitalizuar më 10 shtator në gjendje të rëndë klinike, me diagnozën meningoencephalitis acuta.

Para hospitalizimit, pacienti ishte trajtuar në mënyrë ambulatore për pesë ditë. Në ditën e pranimit në Klinikën Infektive, atij iu kryen ekzaminimet e nevojshme diagnostikuese dhe iu iniciua menjëherë trajtimi, në përputhje me gjendjen e tij shëndetësore.

Në kuadër të ekzaminimeve laboratorike, pacientit iu realizua edhe analiza RT-PCR për Virusin e Nilit Perëndimor, e cila rezultoi pozitive.

QKUK-ja ka bërë të ditur se gjendja shëndetësore e pacientit vazhdoi të ishte tejet e rëndë, duke kërkuar trajtim intensiv.

“Gjatë kësaj periudhe janë ndërmarrë të gjitha masat dhe procedurat e nevojshme mjekësore, si dhe është vazhduar trajtimi medikamentoz konform gjendjes klinike”, thuhet në njoftim.

Megjithatë, përkundër përpjekjeve të stafit mjekësor dhe trajtimit të ofruar, pacienti ka vdekur në orën 08:40 të datës 15 shtator 2026.

Ky është rasti i parë i vdekjes së një pacienti të diagnostikuar me Virusin e Nilit Perëndimor, të cilin QKUK-ja e ka konfirmuar përmes njoftimit të Klinikës Infektive./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu