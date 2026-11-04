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Perime

Escalivada katalane — perimet e pjekura në furrë me vaj ulliri dhe hudhër

· 2 min lexim

Escalivada është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës katalane dhe emri i saj vjen nga folja “escalivar”, që do të thotë të pjekësh në prush. Perimet piqen të tëra, ngadalë, derisa lëkura të nxihet lehtë e tuli të bëhet i butë dhe i ëmbël, pastaj shqyhen me dorë në shirita dhe marinohen me vaj ulliri të mirë. Shërbehet si meze, si shoqëruese për mishra e peshk të pjekur, ose thjesht mbi bukë të thekur.

Përbërësit

  • 2 patëllxhanë mesatarë (rreth 600 g)
  • 3 speca të kuq të mëdhenj
  • 2 qepë të mëdha
  • 3 domate të pjekura (sipas dëshirës)
  • 4–5 lugë gjelle vaj ulliri ekstra i virgjër
  • 1 thelb hudhër, i grirë hollë (sipas dëshirës)
  • 1 lugë gjelle uthull vere (sipas dëshirës)
  • Kripë deti, sipas shijes
  • Majdanoz i freskët, për zbukurim

Përgatitja

  1. Nxehni furrën në 200 °C. Lani dhe thani perimet; lërini të tëra, pa i qëruar. Shponi patëllxhanët me pirun në disa vende që të mos çahen gjatë pjekjes.
  2. Vendosini perimet në një tavë të shtruar me letër pjekjeje dhe piqini 50–60 minuta, duke i kthyer nga një herë në mes, derisa lëkurat të jenë zbutur e lehtë të nxira dhe tuli të jetë krejt i butë. Domatet nxirrini pas rreth 30 minutash, sepse zbuten më shpejt.
  3. Nxirrini perimet nga furra dhe mbulojini me një pecetë të pastër ose vendosini në një enë me kapak për 20 minuta — avulli e bën qërimin shumë më të lehtë.
  4. Qëroni patëllxhanët, specat (hiquni edhe farat) dhe qepët. Mos i prisni me thikë: shqyeni tulin me dorë në shirita të gjatë, siç e do tradita.
  5. Vendosini shiritat në një pjatë servirjeje, duke i alternuar sipas ngjyrave. Shtoni hudhrën e grirë nëse e përdorni, kriposini dhe spërkatini me uthullën.
  6. Hidhni sipër vajin e ullirit me bujari dhe lërini të marinohen të paktën 30 minuta në temperaturë ambienti — sa më gjatë të rrinë, aq më e mirë bëhet shija; në frigorifer ruhen 2–3 ditë.
  7. Shërbejeni në temperaturë ambienti, të zbukuruar me majdanoz, bashkë me bukë të thekur; sipas dëshirës shtoni sipër fileto ançuesi ose ton.

Koha e përgatitjes: 15 minuta • Koha e gatimit: 50–60 minuta • Porcione: 4

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