Escalivada katalane — perimet e pjekura në furrë me vaj ulliri dhe hudhër
Escalivada është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës katalane dhe emri i saj vjen nga folja “escalivar”, që do të thotë të pjekësh në prush. Perimet piqen të tëra, ngadalë, derisa lëkura të nxihet lehtë e tuli të bëhet i butë dhe i ëmbël, pastaj shqyhen me dorë në shirita dhe marinohen me vaj ulliri të mirë. Shërbehet si meze, si shoqëruese për mishra e peshk të pjekur, ose thjesht mbi bukë të thekur.
Përbërësit
- 2 patëllxhanë mesatarë (rreth 600 g)
- 3 speca të kuq të mëdhenj
- 2 qepë të mëdha
- 3 domate të pjekura (sipas dëshirës)
- 4–5 lugë gjelle vaj ulliri ekstra i virgjër
- 1 thelb hudhër, i grirë hollë (sipas dëshirës)
- 1 lugë gjelle uthull vere (sipas dëshirës)
- Kripë deti, sipas shijes
- Majdanoz i freskët, për zbukurim
Përgatitja
- Nxehni furrën në 200 °C. Lani dhe thani perimet; lërini të tëra, pa i qëruar. Shponi patëllxhanët me pirun në disa vende që të mos çahen gjatë pjekjes.
- Vendosini perimet në një tavë të shtruar me letër pjekjeje dhe piqini 50–60 minuta, duke i kthyer nga një herë në mes, derisa lëkurat të jenë zbutur e lehtë të nxira dhe tuli të jetë krejt i butë. Domatet nxirrini pas rreth 30 minutash, sepse zbuten më shpejt.
- Nxirrini perimet nga furra dhe mbulojini me një pecetë të pastër ose vendosini në një enë me kapak për 20 minuta — avulli e bën qërimin shumë më të lehtë.
- Qëroni patëllxhanët, specat (hiquni edhe farat) dhe qepët. Mos i prisni me thikë: shqyeni tulin me dorë në shirita të gjatë, siç e do tradita.
- Vendosini shiritat në një pjatë servirjeje, duke i alternuar sipas ngjyrave. Shtoni hudhrën e grirë nëse e përdorni, kriposini dhe spërkatini me uthullën.
- Hidhni sipër vajin e ullirit me bujari dhe lërini të marinohen të paktën 30 minuta në temperaturë ambienti — sa më gjatë të rrinë, aq më e mirë bëhet shija; në frigorifer ruhen 2–3 ditë.
- Shërbejeni në temperaturë ambienti, të zbukuruar me majdanoz, bashkë me bukë të thekur; sipas dëshirës shtoni sipër fileto ançuesi ose ton.
Koha e përgatitjes: 15 minuta • Koha e gatimit: 50–60 minuta • Porcione: 4
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