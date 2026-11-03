Aligot franceze — pureja elastike e patateve me djathë Tome dhe hudhër nga Aubrac
Pureja e famshme e Aubrac-ut që shtrihet si fjongo kur ngrihet me lugë — patate të buta, djathë Tome që shkrihet, gjalpë, krem dhe një prekje hudhre, perfekte pranë sallameve të pjekura ose mishit të pjekur.
Hyrje: Aligot është pjata emblematike e rrafshnaltës së Aubrac-ut, në jug të Masivit Qendror të Francës, në trevat e Aveyron, Cantal dhe Lozère. Sipas traditës, ajo përgatitej për pelegrinët që udhëtonin drejt Santiago de Compostela dhe ndaleshin një natë në këtë krahinë; në fillim bëhej me bukë, dhe patatet zunë vendin e saj pasi u përhapën në Francë. Sot ajo gatuhet ende me dorë në shtëpi dhe në tregjet e fshatrave të krahinës dhe shërbehet tradicionalisht me sallame të trasha Toulouse ose mish viçi të pjekur.
Koha e përgatitjes: 15 minuta. Koha e gatimit: 25–30 minuta. Koha totale: rreth 45 minuta. Porcione: 4.
Përbërësit:
- 1 kg patate miellore (që zbuten mirë në zierje)
- 400–500 g djathë Tome i freskët (Tome de Laguiole ose Tome d’Auvergne; në mungesë, Cantal i ri ose përzierje Comté me mozzarella të freskët)
- 2 thelpinj hudhër, të shtypur
- 50 g gjalpë
- 200 ml krem i trashë (crème fraîche ose pana)
- Kripë dhe piper i bardhë sipas shijes
Përgatitja:
- Qëroni patatet, pritini në copa të barabarta dhe mbulojini me ujë të ftohtë të kripur bashkë me thelpinjtë e hudhrës. Ziejini 20–25 minuta, derisa të zbuten plotësisht.
- Kullojini, lërini 1–2 minuta që të dalë avulli dhe shtypini me shtypëse patatesh ose mulli perimesh derisa të bëhet një pure e lëmuar. Mos përdorni blender, se pureja bëhet ngjitëse.
- Kthejeni purenë në tenxhere në zjarr të ulët. Shtoni gjalpin dhe kremin e ngrohtë pak nga pak, duke përzier vazhdimisht me lugë druri.
- Shtoni djathin e prerë në feta të holla ose të grirë në 3–4 pjesë. Përziejeni energjikisht, gjithmonë në të njëjtin drejtim, derisa djathi të shkrihet plotësisht dhe masa të bëhet elastike e të shtrihet në fjongo kur ngrihet luga — kjo është shenja që aligot është gati.
- Rregulloni kripën dhe piperin dhe shërbejeni menjëherë, shumë të nxehtë, tradicionalisht me sallam Toulouse të pjekur ose mish të pjekur.
Këshillë: Djathi është vendimtar — duhet të jetë i butë, me thartësi të lehtë qumështi, jo shumë i kripur dhe të shkrihet lehtë. Aligot hahet në çast; nëse ftohet, ngroheni në zjarr shumë të ulët duke përzier pa ndërprerje.
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