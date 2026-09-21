ESPN Deportes hap sezonin e gjashtë të transmetimeve të NHL në spanjisht
Kenneth Garay dhe Carlos Rossell do të rikthehen si zërat kryesorë të transmetimeve të NHL në spanjisht për ESPN Deportes, duke vijuar mbulimin e sezonit të ri me koment dhe analizë. Ata punojnë më së shumti në distancë: Garay nga selia e ESPN në Bristol, Connecticut, ndërsa Rossell sjell komentet e tij nga New Yorku, ku gjithashtu ushtrohet si trajner në Sky Rink të Manhattanit. Të dy shprehin kënaqësi për rritjen e interesit të komunitetit hispanik ndaj hokejit dhe për ndikimin që sjell transmetimi në gjuhën spanjolle.
Siç raporton nhl, ESPN Deportes hap sezonin e saj të gjashtë të mbulimit të NHL më 29 shtator, me ndeshjen Boston Bruins–New York Rangers (8:00 mbrëma ET). Në netët e para transmetimet përfshijnë përballje të spikatura të martave: Islanders–Rangers (6 tetor), Avalanche–Stars (13 tetor), Lightning–Golden Knights (20 tetor), Bruins–Hurricanes (27 tetor) dhe Oilers–Devils (3 nëntor), me transmetime në platforma si ESPN Deportes, ESPN dhe shërbime dixhitale si ESPN+ e disa oferta të tjera streaming.
Garay dhe Rossell thonë se reagimet në rrjetet sociale tregojnë një audiencë që vjen nga mbarë Amerikët Latine: nga Kolumbia, Argjentina e Uruguai te vendet si Kilja, ku, sipas tyre, ka shumë tifozë të Edmonton Oilers për shkak të emigracionit drejt Kanadasë. Ata shohin te kjo prirje jo vetëm entuziazmin por edhe nevojën për informim të vazhdueshëm për shikuesit e rinj të sportit.
Një nga sfidat që përmendin komentatorët është gjetja e termave të përshtatshëm në spanjisht për konceptet e hokejit. Ata përpiqen të shpjegojnë rregullat bazë, si fuqia e një penalizimi (power play) apo zona e portës, në mënyrë të thjeshtë për ata që sapo njohin sportin, dhe shpesh përkthejnë ose shpjegojnë shprehje të uzitura në anglisht për t’u bërë të qarta për audiencën spanjishtfolëse.
Së fundi, Garay dhe Rossell nënvizojnë se transmetimet në spanjisht kanë nevojë për qëndrueshmëri dhe investim për të sjellë rritje afatgjatë. Disa klube tashmë ofrojnë transmetime të rregullta ose selektive në spanjisht — përfshirë Los Angeles Kings, Nashville Predators dhe Vegas Golden Knights si shembuj që e bëjnë këtë rregullisht, ndërsa Dallas Stars, Anaheim Ducks, San Jose Sharks e Washington Capitals e bëjnë herë pas here — dhe dy komentatorët shpresojnë që më shumë ekipe t’i bashkohen këtij trendi me kalimin e kohës; siç vë në dukje nhl, ajo kërkon përkushtim dhe një praninë konstante për t’u konsoliduar.
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