Matvei Michkov më i lehtë dhe më i fortë, synon rol më të madh te Philadelphia Flyers
Në stërvitjen e kampit të Philadelphia Flyers në Voorhees, Matvei Michkov duket më i lehtë, më i shpejtë dhe i përgatitur për të luajtur një rol më të madh këtë sezon. Pas një vere të përqendruar në stërvitje dhe ndryshime të dietës, sulmuesi 21-vjeçar thotë se ndihet mirë dhe i gatshëm për sezonin e ri.
Siç raporton nhl, ndryshimet e Michkov përfshinë një rregjim të ri stërvitor dhe ushqimor, me humbje të konsiderueshme peshe — ai deklaroi për një gazetar në Rusi se është rreth 30 paund më i lehtë se një vit më parë. Trajneri Rick Tocchet vuri re se lëvizja e tij mbi akull është më e gjata dhe më e qëndrueshme, një shenjë e kondicionimit të përmirësuar. Pas një sezoni në të cilin pasardhësi i tij si rookie ishte me 26 gola dhe 63 pikë në 2024-25, Michkov zbriti në 20 gola dhe 51 pikë sezonin e kaluar; megjithatë, ai ishte shënuesi kryesor i skuadrës në pjesën e mbetur të kampionatit pas pushimit për Lojërat Olimpike, me 22 pikë (7 gola, 15 asistime) në 26 ndeshje, ndërsa në plej-of pati vetëm një asist në tetë takime. Pjesë e përgatitjes së tij ishte edhe vizita e trajnerit të zhvillimit të performancës së Flyers, Lorne Goldenberg, që punoi me të për programe intensive dy herë në palestër dhe një herë mbi akull në ditë.
Një nga fokuset e Michkov gjatë verës ishte forcimi i goditjes dhe përmirësimi i një-timerave që skuadra shpreson t’i shfrytëzojë më shpesh këtë sezon. Ai punoi shumë për të përforcuar goditjen, pasi shkathtësia e tij si krijues dhe vizioni ishin të dukshme, por shtimi i një arme të fortë goditjeje pritet të diversifikojë sulmin e Flyers, që sezonin e kaluar shënuan mesatarisht 2.93 gola për ndeshje — ndër skuadrat që arritën në plej-of, vetëm Los Angeles Kings u ndodhën më poshtë me 2.68 gola për ndeshje.
Gjithashtu, Michkov po përshtatet më mirë me jetën në Amerikë: mbërriti në Philadelphia në 2024 dhe fillimisht nuk fliste anglisht, por tani ndjehet më rehat gjatë intervistave dhe komunikimi me shokët e skuadrës është përmirësuar. Futbollisti Travis Konecny dhe drejtuesit e klubit vunë re përparim në komunikim dhe maturim, dhe Briere theksoi se ndryshimet e sjelljes dhe stërvitjes kanë rritur besimin e tij. Flyers e mbështesin idenë që Michkov, pikërisht për shkak të kësaj përgatitjeje, mund të ketë një sezon më të konsistent dhe të ndikojë më shumë në sulmin e skuadrës.
Sipas nhl, pritshmëritë për Michkov janë të larta dhe zhvillimet e verës, nga humbja e peshës deri te puna teknike dhe përmirësimi i komunikimit, e vendosin atë në një pozicion më të favorshëm për të pretenduar një rol më të rëndësishëm te Philadelphia Flyers.
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