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Ekspozita

Estetika në qendër të programit 2027 të Bundeskunsthalle në Bon: nga Helena Rubinstein te Wolfgang Tillmans

Salla federale e ekspozitave në Bon e kthen bukurinë në temën qendrore të vitit 2027, me ekspozita për kozmetikën, modën e RDGJ-së, fotografinë, kulturën japoneze dhe idealet e bukurisë nga Nefertiti te Marilyn Monroe.

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Salla federale e arteve dhe ekspozitave në Bon, Bundeskunsthalle, do ta vendosë estetikën në qendër të programit të saj për vitin 2027, siç njofton ArtDaily. Ekspozitat e vitit do të shtrihen nga bukuria dhe moda te fotografia, kultura japoneze dhe arti bashkëkohor, duke shqyrtuar mënyrat se si pamja e jashtme formëson identitetin, statusin dhe pushtetin në shoqëri.

Programi nuk e trajton estetikën thjesht si çështje arti apo shijeje personale. Sipas konceptit të institucionit, idealet e bukurisë formohen nga forca kulturore, sociale dhe historike: mënyra se si shoqëritë mendojnë për trupin, modën dhe paraqitjen funksionon si një kod, përmes të cilit përcillen pritshmëri dhe ndërtohen identitete individuale.

Viti hapet më 26 shkurt me «Beauty is Power», ekspozitën e parë në Gjermani kushtuar sipërmarrëses Helena Rubinstein, e cila sfidoi konventat në një kohë kur kozmetika shikohej me dyshim dhe e ktheu bukurinë në formë vetëvendosjeje për gratë; ekspozita qëndron hapur deri më 5 shtator. Nga 19 marsi deri më 12 shtator, «Trend Bureau» sjell historinë e Institutit të Modës së RDGJ-së, nga vitet ’60 deri te ribashkimi gjerman, ndërsa nga 1 maji deri më 1 nëntor projekti «Interactions 2027» e çon artin bashkëkohor jashtë sallave, në hapësira publike.

Fotografia vjen në qendër me «Real Time», ekspozitën e Wolfgang Tillmans-it nga 27 maji deri më 3 tetor, e ndërtuar rreth arkivit të madh që artisti gjerman ka mbledhur për më shumë se katër dekada — revista, katalogë, fletëpalosje dhe materiale të tjera, përkrah fotografive dhe videove të reja. Nga 3 shtatori deri më 30 janar 2028, «Suki: The Spirit of Beauty in Japan» eksploron parimet estetike japoneze në kopshte, arkitekturë, art, artizanat dhe kuzhinë, ndërsa nga 29 tetori ekspozohen punimet e fituesve të Çmimit Federal për Studentët e Artit.

Ekspozita kulmore, «Being/Beautiful: From Ideal to Staged Image», hapet më 26 nëntor dhe qëndron deri më 5 qershor 2028, duke gjurmuar idealet e bukurisë përmes figurave ikonike si Nefertiti, Mona Lisa dhe Marilyn Monroe. Programin e plotësojnë seria e arteve të gjalla, me kompaninë e Akram Khan-it dhe kolektivin Rimini Protokoll, si dhe diskutimet publike të STUDIO BONN për çështje shoqërore dhe politike të kohës.

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