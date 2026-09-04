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Politika

Eurodeputeti: Ja pse mbështesim protestën, të dëgjohen zërat e qytetarëve

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I ftuar në një lidhje live në emisionin “Review” me Greta Topjanën, eurodeputeti Sandro Gozi foli ekskluzivisht në lidhje me kërkesën për transparencë mbi arsyet e bllokimit të llogarive në Instagram të disa protestuesve.

I pyetur nga gazetari Arbër Hitaj në lidhje me mbështetjen e eurodeputetëve për protestën dhe nëse kjo mbështetje ka të bëjë me një kundërshti ndaj Trumpit, Gozi tha se nga perspektiva e Parlamentit Evropian, çdo zhvillim në Shqipëri është i rëndësishëm, pasi vendi po afrohet me Bashkimin Evropian.

“Nga perspektiva e Parlamentit Evropian, çdo gjë që ndodh këtu është e rëndësishme, se Shqipëria po afrohet me BE-në dhe shpresojmë të bëhet shtet i BE-së. Nga kjo perspektivë, çdo lëvizje qytetare për më shumë demokraci është shumë e rëndësishme. Nga perspektiva jonë, është e çuditshme ajo që po ndodh mes qeverisë dhe projektit të investimit, por ne nuk duam të ndërhyjmë në këtë debat të brendshëm. Kjo u takon qytetarëve shqiptarë. Ne i qëndrojmë kërkesës për më shumë transparencë, legalitet dhe demokraci. Në këndvështrimin tim personal, mendoj se u takon shqiptarëve të vendosin nëse e duan këtë projekt. Gjithsesi, përsëris se nuk na takon neve të themi se çfarë duhet të bëjë Shqipëria. E rëndësishme është të dëgjohen zërat e qytetarëve. Ne qëndrojmë pranë lëvizjes civile, pranë lëvizjes së Flamingove dhe transparencës dhe demokracisë. Mbështesim pjesëmarrjen e lirë të qytetarëve në protestë, që zgjat prej tre muajsh, dhe ne do të vazhdojmë ta mbështesim këtë lëvizje që kërkon më shumë demokraci dhe transparencë”, tha ai.

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