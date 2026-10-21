Euroliga: Hapoel Tel Avivi përmbys Virtus Bolonjën
Pas shtatë fitoreve radhazi në kampionatin vendas dhe në Euroligë, seria e sukseseve të Virtus Bolonjës mori fund në Sofje, ku skuadra italiane u mund me rezultatin 90–81 nga Hapoel Tel Avivi.
Pjesa e parë e sfidës së transmetuar drejtpërdrejt në RTSH Sport është fituar nga Bolonja me rezultatin 48-36.
Izraelitët rritën ritmin në pjesën e dytë, duke përmbysur avantazhin prej 12 pikësh që ekipi i trajnerit Mumbrú kishte krijuar, duke fituar ndeshjen me rezultatin 90-81.
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