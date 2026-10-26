Fabrika e parë e çipave në Vietnam rrezikon të mos arrijë objektivin e 2027-s: ende pa marrëveshje me ASML
Projekti 1.3 miliardë dollarësh i grupit Viettel në periferi të Hanoit ka mbetur në vend: kantieri është ende i mbuluar nga bimësia dhe bisedimet me gjigantin holandez ASML për makinën e litografisë vazhdojnë prej muajsh pa marrëveshje.
Vietnami vështirë se do ta arrijë objektivin e vitit 2027 për nisjen e prodhimit provë në fabrikën e tij të parë të gjysmëpërçuesve, raporton Reuters, pasi marrëveshja për blerjen e pajisjeve të prodhimit të çipave nga kompania holandeze ASML ende nuk është arritur, sipas personave me njohuri për projektin.
Siç konstatoi vetë Reuters gjatë një vizite javën e kaluar, kantieri i fabrikës në periferi të Hanoit mbetet i mbuluar nga bimësia e egër, ndërsa imazhet satelitore të Planet Labs të janarit dhe të Airbus të tetorit konfirmojnë se aty nuk është ndërtuar ende asnjë godinë. Një person me njohuri të drejtpërdrejta për projektin i tha Reuters se objektivi i 2027-s me gjasë nuk do të arrihet, për shkak të mungesës së përvojës së zhvilluesit Viettel në ndërtimin e fabrikave të çipave dhe pengesave administrative në sigurimin e shpejtë të financimit qeveritar; sipas tij, projekti i mandatuar nga qeveria vazhdon, por afatet janë të paqarta.
Viettel, grupi i telekomunikimit dhe i mbrojtjes i drejtuar nga ushtria, deklaroi për Reuters se projekti “po përparon në përputhje me planin dhe orarin e vendosur” dhe se aktivitetet po zhvillohen në faza, sipas kërkesave teknike. Ministria vietnameze e Financave nuk iu përgjigj kërkesave për koment, ndërsa një përfaqësues i ASML refuzoi të komentojë bisedimet.
Sipas Reuters, bisedimet me ASML kanë muaj që vazhdojnë dhe kanë në qendër blerjen e një makine litografie me ultraviolet të thellë (DUV), e nevojshme për të shtypur modelet e qarqeve mbi pllakat e silicit. Kostoja e fabrikës është vlerësuar rreth 1.3 miliardë dollarë. Viettel, që hodhi themelet në janar, synonte që fabrika të ishte plotësisht funksionale deri në 2030 dhe t’i furnizonte me çipa sektorët e hapësirës ajrore, telekomunikimit dhe automobilave, me teknologji 32-nanometërshe — një pikënisje ambicioze për një fillestar në këtë industri.
Fabrika është pjesë e planeve të Partisë Komuniste në pushtet që Vietnami të ngjitet në zinxhirin e vlerës së gjysmëpërçuesve dhe të bëhet ekonomi me të ardhura të larta deri në 2045. Ndërkohë, siç vë në dukje Reuters, vendi është tashmë një qendër në rritje të shpejtë për montimin, testimin dhe paketimin e çipave, ku Intel, Amkor Technology dhe Hana Micron kanë fabrika të mëdha, ndërsa Samsung Electronics po planifikon një impiant testimi.
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