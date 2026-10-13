Facebook u jep përdoruesve më shumë kontroll mbi algoritmin me funksionin e ri “Your Algorithm”
Meta lançon në Facebook mjetin me inteligjencë artificiale që u lejon përdoruesve t'i tregojnë platformës me fjalët e tyre çfarë duan të shohin më shumë e çfarë më pak në Feed dhe Reels.
Meta ka lançuar në Facebook funksionin e ri “Your Algorithm”, një mjet me inteligjencë artificiale që u jep përdoruesve më shumë kontroll mbi përmbajtjen që u shfaqet në platformë, siç njofton TechCrunch. Funksioni, i prezantuar fillimisht në Instagram, u mundëson përdoruesve të përshkruajnë me gjuhë të natyrshme preferencat e tyre, duke i treguar platformës cilat tema dhe përmbajtje duan t’i shohin më shpesh e cilat më rrallë.
Sipas raportimit të TechCrunch, ndryshimet që bëjnë përdoruesit reflektohen në kohë reale në rekomandimet e Feed-it dhe të Reels-ave. Meta e ka përditësuar edhe menynë me tre pika mbi çdo postim, nga ku përdoruesit mund të hapin “Your Algorithm” ose të zgjedhin opsionet “Interested” dhe “Not interested” për të sinjalizuar nëse një përmbajtje u pëlqen apo jo.
Platforma, sipas Meta-s, mund t’u bëjë përdoruesve edhe pyetje plotësuese për të kuptuar më mirë çfarë u pëlqeu ose jo, në mënyrë që rekomandimet të rafinohen mbi bazën e përgjigjeve të tyre. Qëllimi i deklaruar i kompanisë është që përmbajtja e sugjeruar të bëhet më relevante për secilin përdorues.
Lançimi është pjesë e përpjekjes më të gjerë të Meta-s për t’u dhënë njerëzve më shumë ndikim mbi përvojën e tyre në rrjetet sociale, në një kohë kur inteligjenca artificiale po formëson gjithnjë e më shumë zbulimin e përmbajtjes. Instagrami e prezantoi “Your Algorithm” në qershor, pasi e kishte lançuar fillimisht për Reels në dhjetor 2025, ndërsa Threads ka funksionin e ngjashëm “Dear Algo”.
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