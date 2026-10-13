🌤️
Tiranë 12°C · Kryesisht kthjellët 13 Tetor 2026
S&P 500 7,803 ▼0.06%
DOW 51,719 ▼0.25%
NASDAQ 27,184 ▼0.23%
NAFTA 94.20 ▲0.49%
ARI 4,182 ▼0.2%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944 EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944
₿ CRYPTO
BTC $83,091 ▲ +0.77% ETH $2,507 ▼ -0.22% XRP $1.3709 ▲ +0.74% SOL $107.7900 ▲ +0.07%
S&P 500 7,803 ▼0.06 % DOW 51,719 ▼0.25 % NASDAQ 27,184 ▼0.23 % NAFTA 94.20 ▲0.49 % ARI 4,182 ▼0.2 % S&P 500 7,803 ▼0.06 % DOW 51,719 ▼0.25 % NASDAQ 27,184 ▼0.23 % NAFTA 94.20 ▲0.49 % ARI 4,182 ▼0.2 %
EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944 EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944
13 Tet 2026
Breaking
Jessica Lange do të nderohet me çmimin e parë Chelsea Icon në Festivalin e Filmit Chelsea Satira, si anatomi e një tranzicioni pa fund “Qëndroni vigjilentë”- Protesta në Tiranë, ambasada e SHBA-ve paralajmëron shtetasit e vet: Është e dhunshme, mund t� “Student është ky, apo dhëndri hajdut i bufit?!”- Balla i publikoi foton nga protesta, reagon Malltezi: Vendi im si profe “SHBA pranë Shqipërisë në çeljen e negociatave dhe vizat”- Bejko: Balancat kanë ndryshuar, tani BE është më e inves
Menu
Teknologji

Facebook u jep përdoruesve më shumë kontroll mbi algoritmin me funksionin e ri “Your Algorithm”

Meta lançon në Facebook mjetin me inteligjencë artificiale që u lejon përdoruesve t'i tregojnë platformës me fjalët e tyre çfarë duan të shohin më shumë e çfarë më pak në Feed dhe Reels.

· 2 min lexim

Meta ka lançuar në Facebook funksionin e ri “Your Algorithm”, një mjet me inteligjencë artificiale që u jep përdoruesve më shumë kontroll mbi përmbajtjen që u shfaqet në platformë, siç njofton TechCrunch. Funksioni, i prezantuar fillimisht në Instagram, u mundëson përdoruesve të përshkruajnë me gjuhë të natyrshme preferencat e tyre, duke i treguar platformës cilat tema dhe përmbajtje duan t’i shohin më shpesh e cilat më rrallë.

Sipas raportimit të TechCrunch, ndryshimet që bëjnë përdoruesit reflektohen në kohë reale në rekomandimet e Feed-it dhe të Reels-ave. Meta e ka përditësuar edhe menynë me tre pika mbi çdo postim, nga ku përdoruesit mund të hapin “Your Algorithm” ose të zgjedhin opsionet “Interested” dhe “Not interested” për të sinjalizuar nëse një përmbajtje u pëlqen apo jo.

Platforma, sipas Meta-s, mund t’u bëjë përdoruesve edhe pyetje plotësuese për të kuptuar më mirë çfarë u pëlqeu ose jo, në mënyrë që rekomandimet të rafinohen mbi bazën e përgjigjeve të tyre. Qëllimi i deklaruar i kompanisë është që përmbajtja e sugjeruar të bëhet më relevante për secilin përdorues.

Lançimi është pjesë e përpjekjes më të gjerë të Meta-s për t’u dhënë njerëzve më shumë ndikim mbi përvojën e tyre në rrjetet sociale, në një kohë kur inteligjenca artificiale po formëson gjithnjë e më shumë zbulimin e përmbajtjes. Instagrami e prezantoi “Your Algorithm” në qershor, pasi e kishte lançuar fillimisht për Reels në dhjetor 2025, ndërsa Threads ka funksionin e ngjashëm “Dear Algo”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu