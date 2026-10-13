Dy padi kolektive kundër Grok në Illinois: akuzohet për përdorim të të dhënave biometrike pa pëlqim
Paditë e reja kundër SpaceXAI pretendojnë se platforma Grok ka mbledhur dhe përdorur të dhëna biometrike nga fotografitë selfie të ngarkuara nga përdoruesit, pa njoftim me shkrim, në shkelje të ligjit të rreptë të Illinois-it për privatësinë biometrike.
Kompania SpaceXAI e Elon Musk është goditur nga dy padi kolektive të propozuara, të cilat pretendojnë se platforma e saj Grok shkel ligjin e rreptë të Illinois-it për privatësinë biometrike përmes manipulimit të imazheve të fytyrës, siç raporton Reuters. Paditë janë depozituar në gjykatën federale në Çikago — njëra të hënën — dhe pretendojnë se kompania, e njohur më parë si xAI, ka mbledhur dhe përdorur në mënyrë të paligjshme informacionin biometrik të një individi nga një fotografi “selfie” e ngarkuar, pa njoftim me shkrim.
Sipas raportimit të Reuters, paditë pretendojnë se Grok shkel ligjin kur kryen, pa pëlqimin paraprak, analizë specifike të fytyrës ose manipulim të imazhit që ruan identitetin, pasi përdoruesi ngarkon një fotografi — dhe ligji, sipas paditësve, zbatohet edhe kur përdoruesi ngarkon fotografinë e vet. SpaceXAI nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment të martën.
Rastet janë pjesë e një vale në rritje padish mbi mënyrën se si kompanitë e inteligjencës artificiale përdorin të dhëna personale si skanimet e fytyrës dhe gjurmët e zërit. Edhe Google i Alphabet dhe aplikacioni Otter.ai përballen me padi kolektive sipas të njëjtit ligj të Illinois-it, i njohur si BIPA, i cili kufizon mbledhjen e të dhënave si skanimet e retinës dhe gjurmët e gishtërinjve.
Precedentët janë të kushtueshëm: në vitin 2020 Facebook pranoi të paguante 650 milionë dollarë për të zgjidhur akuzat për shkelje të BIPA-s, ndërsa gjiganti hekurudhor BNSF ra dakord në vitin 2024 të paguante 75 milionë dollarë. Firma mbrojtëse Paul Hastings kishte paralajmëruar që në prill se një valë e re padish për biometrinë, e drejtuar ndaj kompanive të inteligjencës artificiale, kishte mbërritur tashmë.
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