Feinsand: Michael King, zëvendësuesi ideal i Skubalit te Tigers
Detroit Tigers e kanë nisur rindërtimin e rotacionit të tyre pas një vere me ndryshime të mëdha, dhe një emër i ri po përmendet si një përshtatje e mundshme për ta. Sipas analistit Mark Feinsand të MLB.com, në një artikull të publikuar më 15 nëntor dhe të pasqyruar edhe nga Heavy, Michael King mund të jetë zëvendësuesi ideal i Tarik Skubalit te Detroit.
Tigers shkëmbyen fituesin e dyfishtë të çmimit Cy Young, Tarik Skubal, me Los Angeles Dodgers në gusht, në këmbim të tre prospectëve, dhe tani po rindërtojnë një rotacion të aftë për të konkurruar në vitin 2027.
King hyri në tregun e lirë pasi u tërhoq nga kontrata e tij me San Diego Padres në tetor. Në artikullin e tij të 15 nëntorit për përputhjen e lojtarëve të lirë me ekipet, Feinsand zgjodhi një shtesë të mundshme për secilin ekip të MLB-së dhe e emëroi King si përshtatjen e tij të preferuar për Detroitin, duke sugjeruar se King mund të formonte një dyshe të frikshme me Framber Valdez në krye të rotacionit të Tigers.
Feinsand theksoi largimet e Skubalit, Justin Verlander dhe Jack Flaherty si arsye pse Detroiti mund të ketë fleksibilitet shtesë financiar këtë dimër; kontrata e Javier Báez skadon gjithashtu pas sezonit 2027.
King, 31 vjeç, regjistroi një ERA prej 3.21 në 32 ndeshje si startues për San Diegon në vitin 2026, duke eliminuar me strikeout 159 lojtarë në 185 inning — një rekord personal — me 4.3 WAR sipas Baseball-Reference. Feinsand e identifikoi King si ndoshta hedhësin e dytë më të mirë startues në dispozicion, pas Skubalit.
Pas Valdez dhe një King të mundshëm, grupi i ri i Detroitit përfshin Jackson Jobe, Keider Montero, Troy Melton dhe River Ryan.
Është e rëndësishme të theksohet qartë: rekomandimi i Feinsand ishte pjesë e një ushtrimi për të identifikuar përshtatje të mundshme të lojtarëve të lirë, JO një raport se Detroiti ka shprehur interes për të nënshkruar me King; nëse Tigers e konsiderojnë seriozisht atë, mbetet e panjohur.
King u kthye te San Diego para sezonit 2026 me një kontratë trevjeçare prej 75 milionë dollarësh me disa mundësi tërheqjeje; ai ushtroi tërheqjen e parë, duke refuzuar dy vitet e mbetura dhe 53 milionë dollarë. Sipas Max Ralph dhe AJ Cassavell të MLB.com, King dhe Padres mbeten të interesuar për një ribashkim të mundshëm.
Në play-off-in e vitit 2026, King lejoi vetëm një pikë në 12 inning në dy ndeshje si startues, përpara se të regjistronte një save kundër Milwaukee në Ndeshjen 3 të NLDS. Ai gjithashtu mund të shërbente si mentor për hedhësit e rinj të Detroitit.
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