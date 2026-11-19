Ftesa e parë te Kosova dhe shiriti i kapitenit, Kacuri po e ndërton të ardhmen larg Baselit
Mesfushori Dion Kacuri mund të mos kthehet te Baseli pas huazimit: Austria Lustenau, ku ai është titullar dhe mban edhe shiritin e kapitenit, ka në dispozicion opsionin e blerjes së kartonit të tij.
Dion Kacuri mund të mos rikthehet te Baseli pas përfundimit të huazimit te Austria Lustenau, pasi klubi austriak ka në dispozicion një opsion për ta blerë përfundimisht mesfushorin kosovar, siç njofton Telegrafi.
22-vjeçari është përshtatur shumë mirë në skuadrën austriake, ku ka siguruar një vend të rregullt në formacionin titullar. Kacuri aktivizohet në mesfushën defensive dhe paraqitjet e tij kanë bërë që e ardhmja e tij të shihet gjithnjë e më shumë larg klubit zviceran.
Besimi i Austria Lustenaut ndaj tij dëshmohet edhe nga fakti se mesfushori ka mbajtur edhe shiritin e kapitenit, duke fituar një rol të rëndësishëm në skuadër. Kontrata e Kacurit me Baselin është e vlefshme deri në vitin 2028, por opsioni i blerjes i jep klubit austriak mundësinë ta transferojë përfundimisht.
Një tjetër zhvillim i rëndësishëm në karrierën e tij ishte ftesa e parë në Kombëtaren e Kosovës nga përzgjedhësi Franco Foda në muajin tetor. Kështu, 22-vjeçari po e shfrytëzon huazimin për të fituar minuta dhe për të konsoliduar pozitën e tij, ndërsa mbetet të shihet nëse Austria Lustenau do ta aktivizojë opsionin për ta mbajtur përfundimisht në skuadër.
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