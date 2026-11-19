Lillard rrëfen këshillën për Antetokounmpo para shkëmbimit te Heat: bari nuk është gjithmonë më i gjelbër
Damian Lillard kthehet të enjten mbrëma në Milwaukee për herë të parë që nga këputja e tendinit të Akilit në play-off-in e vitit 2025 me fanellën e Bucks, dhe në prag të ndeshjes Portland Trail Blazers – Milwaukee Bucks ai foli hapur për ESPN për dy vitet e tij në Wisconsin dhe për bisedat me Giannis Antetokounmpo para se ylli grek të shkëmbehej te Miami Heat në qershor.
«Bari nuk është gjithmonë më i gjelbër në anën tjetër», tregoi Lillard se i kishte thënë Antetokounmpo-s, ndërsa e ardhmja e grekut te Bucks bëhej gjithnjë e më e pasigurt. Të dy ruajtën kontakte edhe sezonin e kaluar, kur Lillard qëndroi jashtë fushave për rehabilitimin e dëmtimit, ndërsa Milwaukee e mbylli sezonin me bilanc 32-50 dhe humbi play-off-in për herë të parë pas nëntë vjetësh, me Antetokounmpo-n të dëmtuar për pjesën më të madhe të sezonit dhe në konflikt me klubin. «Shkrimi ishte në mur», tha Lillard, duke e krahasuar periudhën e parë të tij në Portland me atë të grekut në Milwaukee.
Në dy sezonet bashkë, Bucks u eliminuan dy herë nga Indiana Pacers që në raundin e parë të play-off-it: në 2024-ën Antetokounmpo humbi gjithë serinë për një dëmtim në shpinë, ndërsa në 2025-ën Lillard luajti vetëm tri nga pesë ndeshjet dhe këputi tendinin e majtë të Akilit në ndeshjen e katërt. «Ishte një përvojë që më duhej ta kisha», tha ai. «Luajta me një lojtar tjetër të madh si Giannis dhe iu bashkova një ekipi që kishte synimin të shkonte deri në fund. Mendoj se nuk gjetëm kurrë një rrjedhë vërtet të qëndrueshme. Nuk u vendosëm plotësisht, edhe pse fituam shumë ndeshje. Nuk patëm kurrë një play-off me të gjithë të shëndetshëm.»
Me Lillard të destinuar të humbte gjithë sezonin 2025-26, Bucks e liruan nga kontrata duke shpërndarë 113 milionët e mbetur dollarë, për të nënshkruar me qendrën Myles Turner, dhe kjo i hapi rrugën gardistit të ribashkohej me Portlandin, klubin që e zgjodhi në draftin e 2012-ës dhe që e la në verën e 2023-it për të ndjekur titullin në Milwaukee, me një kontratë trevjeçare prej 45 milionë dollarësh. Portlandi, pa të, shkoi 42-40 sezonin e kaluar dhe u kthye në play-off për herë të parë që nga 2021-a.
Këtë sezon, i shëndetshëm dhe me shenja të formës së vjetër, Lillard po shënon mesatarisht 19,7 pikë, 4,3 asistime dhe 3,0 kërcime, ndërsa Blazers, pavarësisht dy humbjeve radhazi në Minnesota, janë 9-5 dhe një nga surprizat e ligës. «Nuk do të zvarritem duke dalë nga këtu», tha 35-vjeçari, nëntë herë All-Star. «Nuk do të dua të shënoj mesatarisht 30 pikë. Por nëse nuk mund të kem ndikim në të njëjtat mënyra — të jem vendimtar kur ndeshja është në vijë, të konkurroj dhe të qëndroj në nivelin ku luaj — atëherë nuk do ta bëj më.» Për rikthimin në Portland ai shtoi: «Të jem përsëri këtu, ndihet si një rreth i plotë.»
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