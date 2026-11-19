BERLIN – Trump telefonon Kushner për t’iu bashkuar bisedimeve të Koalicionit të të Vullnetshmëve
Presidenti amerikan ishte duke u kthyer nga Kina, ku kishte zhvilluar një takim të parë trepalësh me presidentin rus, Vladimir Putin, dhe presidentin kinez, Xi Jinping, kur telefonoi Kushnerin në celularin e tij, sipas pjesëmarrësve në bisedimet e Berlinit.
Kushneri, i cili është një nga negociatorët kryesorë të Trumpit në bisedimet për t’i dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, më pas e vendosi vjehrrin e tij në altoparlant, ndërsa u përdor një mikrofon për të përforcuar zërin.
Fillimisht nuk ishte e qartë se çfarë u tha Trumpi liderëve të mbledhur në Kancelarinë Federale në Berlin dhe nëse i informoi ata për takimin e tij me Putinin./ a.jor.
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