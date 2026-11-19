Femicidi në Thiseio: autopsia tregon se 61-vjeçarja vdiq nga mbytja, bashkëshorti del pasdite para prokurorit
63-vjeçari, i cili telefonoi vetë policinë dhe pranoi se e kishte goditur, pretendon se i bëri ringjallje kardiopulmonare; autopsia gjeti edhe dëmtime në gjoks e mavijosje në fytyrë
Një 61-vjeçare u gjet e vdekur në banesën e saj në rrugën Aithras, në zonën e Thiseios pranë Akropolit, pak para orës 02:00 të natës, siç njofton ERTnews.
Bashkëshorti i saj 63-vjeçar telefonoi vetë policinë në numrin 100 dhe pranoi se e kishte goditur; kur mbërritën policët dhe ambulanca e EKAV-it, gruaja nuk kishte puls e as shenja jete.
Sipas raportimit të ERTnews, autopsia (nekrotomia) ka treguar se vdekja erdhi nga mbytja (strangulimi); ekzaminimi mjekoligjor gjeti gjithashtu dëmtime në gjoks dhe në brinjë, mavijosje në fytyrë dhe gërvishtje të vjetra në duar.
Bashkëshorti pretendon se dëmtimet në brinjë erdhën nga përpjekja e tij për t’i bërë ringjallje kardiopulmonare (KPR); ky pretendim po shqyrtohet nga autoritetet, siç njofton ERTnews.
Ai u arrestua me akuzën e vrasjes me dashje me dol eventual, mbahet në drejtorinë e Akropolit dhe pasdite do të dalë para prokurorit. Fqinjët e përshkruajnë çiftin si të tërhequr, me kontakte të kufizuara me lagjen.
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