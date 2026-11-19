Selanik: një burrë bie nga Kulla e Bardhë, dërgohet në spitalin AHEPA
Rënia ndodhi rreth orës 11:35 paradite; identiteti i burrit ende nuk dihet, ndërsa në vendngjarje shkuan ambulanca e EKAV-it dhe policia
Një burrë ka rënë sot, më 19 nëntor, rreth orës 11:35 paradite nga Kulla e Bardhë në Selanik, siç njofton ERTnews duke iu referuar policisë greke ELAS.
Në vendngjarje u thirrën menjëherë një ambulancë e EKAV-it dhe forca të policisë.
Sipas raportimit të ERTnews, identiteti i burrit ende nuk është bërë i ditur.
Sipas EKAV-it, ai po transportohet në spitalin AHEPA të Selanikut.
Tema: Greqi Kulla e Bardhë Selanik
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