Fenomeni “El Niño” alarmon ekspertët, arrin intensitetin rekord! Paralajmërohen rritje të mëtejshme të tempera
Parashikuesit globalë kanë paralajmëruar prej muajsh se fenomeni El Niño ka të ngjarë të bëhet më i fuqishmi i regjistruar ndonjëherë, ndërsa rekordi i fundit është thyer edhe përpara kulmit të pritshëm të fenomenit, më vonë gjatë këtij viti.
Faza e ngrohjes së një cikli natyror klimatik, El Nino rrit temperaturat e detit në Paqësorin tropikal, duke shkaktuar ndryshime në mot që mund të rrisin rrezikun e thatësirës dhe përmbytjeve, si dhe të përkeqësojnë ngrohjen globale të shkaktuar nga njeriu.
Shërbimi i Ndryshimit Klimatik Koperniku tha se temperaturat e sipërfaqes së detit në një rajon tregues të monitorimit të El Niños në Paqësor, i njohur si Nino3.4, kishin arritur një “lartësi të të gjitha kohërave” prej 29.70 gradë Celsius muajin e kaluar.
Kjo i tejkaloi temperaturat maksimale të ngjarjeve të forta të El Niños më parë të viteve 1982/1983, 1997/1998 dhe 2015/2016, “duke nënvizuar intensitetin e jashtëzakonshëm të El Niños aktual”, tha monitoruesi i BE-së.
Ndërsa ndryshimi i klimës rrit temperaturat e oqeaneve, kjo mund t’i bëjë ngjarjet e fundit të El Niños të duken më të forta se ato të kaluara, duke i ndërlikuar krahasimet historike.
Por vlerat e vëzhguara në shtator “tregojnë një El Nino tashmë jashtëzakonisht të fortë, veçanërisht duke pasur parasysh se ngjarja nuk ka arritur ende kulmin e saj”.
Jo të gjithë parashikuesit përdorin të njëjtën shkallë për të interpretuar El Niñon.
Të premten, agjencia meteorologjike e Japonisë tha se kushtet e El Niños kishin arritur “intensitetin më të fortë të regjistruar ndonjëherë”, me temperaturat në zonën e monitorimit të fenomenit 4 gradë Celsius mbi normalen.
Ndërsa El Nino po forcohet, temperaturat mesatare globale të sipërfaqes së detit arritën një rekord prej 21.05 gradë Celsius për shtatorin, duke tejkaluar nivelin e mëparshëm prej 20.92 gradë Celsius për të njëjtin muaj në vitin 2023, sipas Copernicus.
Në përgjithësi, bota përjetoi shtatorin e dytë më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë, me temperaturat e ajrit sipërfaqësor mesatarisht 16.27 gradë Celsius, tha shërbimi i BE-së.
Shtatori ishte 1.63 gradë Celsius më i nxehtë se mesatarja para-industriale, një periudhë e përcaktuar si 1850-1900.
Në bisedimet e OKB-së për klimën në Paris në vitin 2015, kombet ranë dakord që ngrohja globale të mbahet “shumë poshtë” 2 gradë Celsius mbi nivelet para-industriale, ndërkohë që vazhdojnë përpjekjet për ta kufizuar atë në 1.5 gradë Celsius, me qëllim kufizimin e efekteve të ndryshimeve klimatike.
Por Kombet e Bashkuara deklaruan në shtator se objektivi afatgjatë prej 1.5 gradë Celsius do të mos arrihet brenda pak vitesh.
“Jemi në një periudhë të re muajsh mbi 1.5 gradë Celsius dhe, me një El Nino të fortë që ende intensifikohet, ka të ngjarë që ai të zgjasë deri në vitin 2027”, tha drejtori i Copernicus, Carlo Buontempo, në një deklaratë.
Shkencëtarët thonë se është thelbësore të zvogëlohen emetimet e gazrave serrë nga lëndët djegëse fosile për të kufizuar periudhën e “tejkalimit” mbi 1.5 gradë Celsius dhe për të ulur temperaturat sa më shpejt të jetë e mundur.
Ekspertët kanë paralajmëruar se El Nino ka të ngjarë t’i çojë temperaturat globale në një rekord të ri në vitin 2027.
El Nino ngroh temperaturat sipërfaqësore në Oqeanin Paqësor ekuatorial qendror dhe lindor, duke sjellë ndryshime në të gjithë botën në erërat, presionin dhe modelet e reshjeve.
Zakonisht ndodh çdo dy deri në shtatë vjet dhe zgjat rreth nëntë deri në dymbëdhjetë muaj.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.