Festivali Terrence McNally shpall programin: pesë drama të reja amerikane, një simpozium dhe rikthimi i «Corpus Christi» në Austin
Festivali treditor në nder të dramaturgut fitues të çmimeve Tony do të mbahet më 29–31 janar 2027 në Austin të Teksasit, aty ku McNally u rrit dhe ku ruhet arkivi i tij
Festivali Terrence McNally, një festë trediore e jetës, veprës dhe trashëgimisë së dramaturgut të ndjerë fitues të çmimeve Tony, do të mbahet më 29–31 janar 2027 në Austin të Teksasit, siç njofton Playbill. Festivali paraqitet nga Fondacioni Terrence McNally, në partneritet me Texas Performing Arts, Qendrën Harry Ransom në Universitetin e Teksasit në Austin dhe Rattlestick Theater.
Nën drejtimin artistik të Liz Frankel dhe producentes artistike Kate Eminger, festivali do të sjellë lexime të pesë dramave të reja amerikane: «Girl Time» të Eliza Frakes, me regji të Sarah Hughes; «The Seahorse» të Kate Fodor, me regji të Will Davis; «Gulliver’s Travels», përshtatur dhe drejtuar lirshëm nga Zack Fine dhe Bradley Michalakis; «You Can Tell a Tree by Its Fruit» të comfort ifeoma katchy; dhe «The Daisies» të Tony Meneses, me regji të Danny Sharron.
Programi përfshin edhe një simpozium akademik më 30 janar, nga ora 9:00 deri në 14:00, të drejtuar nga David Kornhaber në Teatrin Prothro të Qendrës Harry Ransom, mbi kontributin e McNally-t në dramën amerikane. Të njëjtën mbrëmje, në orën 20:00, trupa Rude Mechs do të ngjisë në skenën e Crash Box në Austin dramën historike të McNally-t, «Corpus Christi».
«Në një kohë kur kaq shumë festivale të dashura teatrore janë mbyllur, nuk mund të ishim më krenarë që po sjellim një festival që feston ndikimin e thellë të Terrence-it në teatrin amerikan, duke mbështetur njëkohësisht zërat e rinj që po i japin formë të ardhmes së tij», tha drejtori ekzekutiv i Fondacionit, Santino DeAngelo, sipas Playbill. Ai nënvizoi se është veçanërisht domethënëse që festivali mbahet në Teksas, ku McNally u rrit dhe ku e zbuloi për herë të parë dashurinë për teatrin.
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