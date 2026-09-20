Filipçe nga Struga: Qeveria sjell para kineze dhe minon partneritetet me SHBA-në dhe BE-në
Kreu i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë (LSDM), Venko Filipçe, deklaroi sot nga Struga se Qeveria po sjell para kineze në vend dhe po minon partneritetet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Europian. «Është e qartë se administrata amerikane e di mirë se Hristijani udhëheq një qeveri që sjell para kineze në vend, në kundërshtim me interesat tona të përbashkëta të partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës», tha Filipçe.
Filipçe komentoi edhe vizitën zyrtare të delegacionit qeveritar në SHBA, duke vënë në dukje se kryeministri Hristijan Mickoski nuk gjendet në listën e drejtuesve shtetërorë me të cilët do të takohet presidenti amerikan Donald Trump, ndërsa arsyet për këtë, sipas tij, duhen kërkuar te politikat e Mickoskit. «Shohim këtë periudhë vizitën zyrtare në SHBA, një delegacion të madh, kush e di sa njerëz kanë shkuar dhe kush i paguan ato shpenzime të mëdha. Informacionet tona janë se mbi 50 persona kanë shkuar në Amerikë. Sot u publikua lista e burrave të shtetit, zyrtarëve me të cilët do të takohet presidenti Trump — Hristijan Mickoski nuk është në atë listë», tha Filipçe.
Sipas liderit të opozitës, SHBA-të e njohin mirë politikat e kryeministrit Mickoski, të cilat janë në kundërshtim me partneritetin strategjik. Ai akuzoi pushtetin se «merr pjesë në kontrabandë droge përtej kufirit, minon demokracinë dhe kontrollon mediat së bashku me lidhjet ruso-serbe», duke shtuar se në këtë mënyrë nuk përmbushen partneritetet me partnerët strategjikë — Bashkimin Europian dhe SHBA-në.
Si një nga treguesit, Filipçe përmendi se për herë të parë që nga pavarësia e vendit, këtë vit Amerika e ka ulur ndihmën ushtarake për Maqedoninë e Veriut. Deklaratat vijnë në një moment kur raportet e Qeverisë me Kinën dhe partneriteti strategjik me SHBA-në janë në qendër të debatit politik në vend.
Burimi: Skopje1
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