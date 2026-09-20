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Maqedonia e Veriut

Misajlovski në vizitë në Slloveni: takim me diasporën para takimeve të ministrave të mbrojtjes

Ministri i Mbrojtjes i Maqedonisë së Veriut, Vlado Misajlovski, ka nisur një vizitë në Slloveni, ku do të marrë pjesë në takimet e ministrave të mbrojtjes në formatet CEDC dhe KREMS. Para takimeve zyrtare, ai u takua me përfaqësuesit e diasporës maqedonase në Kranj.

· 2 min lexim

Ministri i Mbrojtjes i Maqedonisë së Veriut, Vlado Misajlovski, ka nisur sot një vizitë në Slloveni, ku do të marrë pjesë në takimet e ministrave të mbrojtjes në formatet CEDC (Bashkëpunimi Mbrojtës i Europës Qendrore) dhe KREMS. Vizita vjen në një kohë kur bashkëpunimi rajonal i mbrojtjes dhe siguria e përbashkët janë në qendër të agjendës së vendeve të Europës Qendrore dhe Juglindore.

Para fillimit të takimeve zyrtare, Misajlovski u takua me përfaqësuesit e diasporës maqedonase në Slloveni. Me ftesë të Kishës Ortodokse Maqedonase „Shën Triada“ në Kranj dhe të Shoqërisë Kulturore Maqedonase „Shën Kirili dhe Metodi“ – Kranj, ai mori pjesë në liturgjinë e shenjtë dhe në shenjtërimin e zyrës së re kishtare pranë kishës maqedonase në Kranj. „Çdo vizitë ka vlerë të veçantë kur takohesh me maqedonasit e diasporës, të cilët edhe larg Maqedonisë me dashuri ruajnë gjuhën tonë, fenë, traditën dhe lidhjen e pathyeshme me atdheun. Pikërisht prandaj ishte nder i veçantë për mua që sot paradite, me ftesë të Kishës Ortodokse Maqedonase „Shën Triada“ në Kranj dhe Shoqërisë Kulturore Maqedonase „Shën Kirili dhe Metodi“ – Kranj, të merrja pjesë në liturgjinë e shenjtë dhe shenjtërimin e zyrës së re kishtare“, u shpreh ministri.

Sipas tij, ky ngjarje solemne është edhe një dëshmi e fortë e lidhjes së pathyeshme me rrënjët maqedonase, të cilat maqedonasit me krenari i ruajnë dhe i kultivojnë, kudo që ndodhen në botë. Takimet me diasporën janë bërë pjesë e rëndësishme e agjendës së vizitave zyrtare të përfaqësuesve maqedonas jashtë vendit.

Gjatë qëndrimit në Slloveni, Misajlovski pritet të bisedojë me homologët e tij për forcimin e bashkëpunimit rajonal në fushën e mbrojtjes, sigurinë e përbashkët dhe sfidat aktuale të sigurisë në Europë. Formati CEDC bashkon ministrat e mbrojtjes të vendeve të Europës Qendrore, ndërsa takimet në formatin KREMS shërbejnë si platformë shtesë për koordinim dhe dialog mbi çështjet e mbrojtjes.

Burimi: Press24

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