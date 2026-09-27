🌤️
Tiranë 16°C · Kryesisht kthjellët 27 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.41 ▲0%
ARI 4,321 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108 EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108
₿ CRYPTO
BTC $84,604 ▲ +0.6% ETH $2,689 ▲ +0.18% XRP $1.5288 ▲ +0.51% SOL $122.8800 ▲ +1.26%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▲0 % ARI 4,321 ▲0 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▲0 % ARI 4,321 ▲0 %
EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108 EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108
27 Sht 2026
Breaking
Papa Leone XIV në Lurdë: Mesazhi kundër eutanazisë për 150 mijë besimtarë, takon 7 viktima abuzimi Ndeshja ishte e barabartë, Austria i shfrytëzoi gabimet tona Tetë fituesit dhe humbësit kryesorë të sezonit të rregullt të MLB-së 2026 “Flesh Impact” i Maggie Gyllenhaal fiton Best Short Film në TIFF, propozohet për Oscar “Flesh Impact” i Maggie Gyllenhaal fiton Best Short Film në TIFF, propozohet për Oscar
Menu
Arte

“Flesh Impact” i Maggie Gyllenhaal fiton Best Short Film në TIFF, propozohet për Oscar

· 4 min lexim
Best Short Film

– “Flesh Impact”, filmi i shkurtër i regjisores amerikane Maggie Gyllenhaal, është shpallur fitues i çmimit “Best Short Film” në edicionin e 24-t të “Tirana International Film Festival” (TIFF), duke u bërë kështu filmi i propozuar nga TIFF për garën e Oscar-it, në përputhje me rregullat e Academy.

Fitorja u shpall mbrëmjen e sotme në ceremoninë e mbylljes së TIFF 2026, duke i dhënë filmit të Gyllenhaal çmimin më të rëndësishëm të festivalit në kategorinë e filmave të shkurtër.

Një nga veçoritë e rëndësishme të TIFF është statusi i tij si festival kualifikues për Academy Awards® (Oscar). “Tirana International Film Festival – Best Short Film” është i përfshirë në listën zyrtare të çmimeve të festivaleve kualifikuese të Academy. Për këtë arsye, fituesi i këtij çmimi është filmi që TIFF propozon për Oscar, nëse përmbush edhe kriteret e tjera të Akademisë.

Suksesi në Tiranë vjen pas prezantimit të “Flesh Impact” në Festivalin e Venecias, ku filmi u shfaq në programin “Venice Open – Out of Competition”, jashtë garës zyrtare.

Në TIFF, filmi u prezantua në konkurrim, duke shënuar premierën botërore të tij në kuadër të garës së festivalit, përpara se të shpallej fitues i “Best Short Film”.

“Flesh Impact” nis nga një pyetje e pazakontë: çfarë do të kishte ndodhur me Marilyn Monroe nëse do të kishte jetuar deri në moshën 100-vjeçare?

Filmi imagjinon Marilyn-in në një moshë të avancuar, larg imazhit të ikonës së Hollywood-it që publiku ka ruajtur për dekada. Në qendër është një audicion në një teatër të vogël në Nju-Jork, ku një grua e moshuar kërkon një rol dhe, përmes rrëfimit të saj, zbulohet gradualisht historia e saj dhe pesha e një identiteti të ndërtuar nga fama.

Ellen Burstyn, 93 vjeç, interpreton Marilyn-in e imagjinuar në moshën 100-vjeçare, ndërsa Dakota Johnson shfaqet si versioni i saj më i ri.

Përmes këtij rrëfimi, Gyllenhaal prek tema si plakja, kujtesa, identiteti dhe mënyra se si industria e kinemasë i sheh gratë, duke e përdorur Marilyn Monroe jo thjesht si një ikonë të Hollywood-it, por si një pikënisje për të reflektuar mbi atë që mbetet pas mitit.

Pas shpalljes së çmimit, Maggie Gyllenhaal i është drejtuar festivalit dhe publikut të TIFF përmes një video-mesazhi, duke përshëndetur vlerësimin për filmin e saj.

“Faleminderit shumë për këtë çmim, faleminderit jurisë, faleminderit Festivalit. Është vërtet e mrekullueshme, ndihem shumë mirë. Gëzuar ditëlindjen, Marilyn Monroe. Pa të, sigurisht, asnjë prej këtyre nuk do të ishte e mundur.”

Ceremonia e mbylljes vijoi me shpalljen e çmimeve në kategoritë e ndryshme të festivalit.

Në kategorinë Best Director – Full Length Films, juria, e përbërë nga Fatlumë Bunjaku, Giacomo Abbruzzese dhe Ivan Bakrač, vlerësoi Eimi Imanishi për filmin Nomad Shadow, një produksion i SHBA-së, Spanjës dhe Francës.

Ndërsa çmimi Best PerspectIFF – Full Length Films shkoi për “Lust”, me regji të Ralitza Petrova, një produksion i Bullgarisë, Danimarkës dhe Suedisë.

Me edicionin e 24-t, Tirana International Film Festival vijon të konsolidojë profilin e tij në hartën e festivaleve ndërkombëtare të filmit, duke sjellë në Tiranë autorë dhe produksione të rëndësishme të kinemasë bashkëkohore dhe duke krijuar një platformë ku veprat e reja mund të takojnë publikun, juritë ndërkombëtare dhe industrinë e filmit. Statusi i TIFF si festival kualifikues për Academy Awards e forcon më tej këtë rol, duke e vendosur Tiranën në qarkun ndërkombëtar të festivaleve që kontribuojnë në rrugëtimin drejt Oscar-it.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu