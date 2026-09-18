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18 Sht 2026
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Futbolli ne Kosove

Foda publikon listën e Dardanëve, dy prurje te reja

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Foda publikon listën e Dardanëve, dy





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September 18, 2026

Futbolli.info

Foda publikon listën e Dardanëve, dy prurje te reja




14 minutes ago




futbolliinfo

Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, Franco Foda, ka publikuar listën e futbollistëve të ftuar për katër ndeshjet e Dardanëve në kuadër të Ligës B në Ligën e Kombeve.

Në listën e Fodës janë përfshirë edhe dy futbollistë të rinj, Erblin Osmani, pjesë e Bayern Munich dhe Dion Kaçuri, i cili është i huazuar nga Baseli te Austria Lustenau.

Kosova do t’i zhvillojë sfidat e radhës ndaj Irlandës, më 24 shtator në “Fadil Vokrri”, ndaj Austrisë, më 27 shtator në Vjenë, ndaj Izraelit në Debrecen, më 1 tetor dhe ndaj Austrisë, më 4 tetor në “Fadil Vokrri”.

Konferenca për media e përzgjedhësit Franco Foda do të mbahet, të hënën, më 21 shtator 2026, në orën 12:00, në hotel “Emerald” në Prishtinë, kurse në të njëjtën ditë, në orën 17:00, do të mbahet stërvitja e parë e Dardanëve në stadiumin “Fadil Vokrri”.


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