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Bota

FOKUS – Evropës i duhen më shumë rafineri nafte për t’u përballur me krizat energjetike

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FOKUS – Evropës i duhen më

– Bashkimi Evropian po kërkon të ndalë rënien e kapaciteteve të përpunimit të naftës, pasi lufta në Lindjen e Mesme dhe sulmet ndaj rafinerive në Gji dhe Rusi kanë shtuar presionin mbi tregun global të karburanteve, sipas Euronews.

Komisioneri evropian për Energjinë, Dan Jorgensen, tha se paqëndrueshmëria gjeopolitike dhe mungesa e zgjatur e naftës diezel duhet të shërbejnë si një kambanë alarmi për Evropën.

Sipas Komisionit Evropian, rreth një e katërta e rafinerive të BE-së janë mbyllur gjatë 20 viteve të fundit, duke ulur kapacitetin e përgjithshëm të përpunimit me rreth 10%.

Brukseli ka nisur bisedimet me industrinë për të rritur prodhimin në impiantet ekzistuese, ndërsa një takim tjetër për vlerësimin e përparimit pritet të zhvillohet në fillim të vitit 2027.

Komisioni paralajmëron se tregu global i naftës diezel mund të mbetet i shtrënguar deri në një pjesë të mirë të vitit 2027, duke mbajtur nën presion çmimet e karburanteve edhe nëse tregu i naftës bruto stabilizohet.

Nafta diezel është thelbësore për transportin e mallrave, bujqësinë dhe industrinë, ndërsa karburanti për avionë ka rëndësi jetike për aviacionin dhe gatishmërinë ushtarake të vendeve evropiane.

Megjithatë, rritja e kapaciteteve të rafinerive paraqet sfida për objektivat klimatike të BE-së, e cila synon të ulë varësinë nga karburantet fosile.

Kostot e larta të operimit, konkurrenca ndërkombëtare dhe kalimi gradual drejt automjeteve elektrike e bëjnë të pasigurt leverdinë afatgjatë të investimeve të reja.

Për këtë arsye, Brukseli po shqyrton fillimisht mënyrat për të rritur prodhimin në rafineritë që janë ende në funksion.

Ndërkohë, Polonia, Çekia dhe Sllovakia i kanë kërkuar BE-së një strategji afatgjatë për mbrojtjen e rafinerive dhe uljen e varësisë nga karburantet e importuara.

Të tria vendet theksojnë se nafta bruto nuk mund të zëvendësojë naftën diezel apo karburantin e aviacionit pa kapacitetet e nevojshme të përpunimit. Brukseli përballet kështu me sfidën e garantimit të furnizimeve dhe sigurisë energjetike, pa cenuar objektivat e tranzicionit të gjelbër./ /Ad.Ab./ a.jor.

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