FOKUS – Kanadaja dhe BE-ja thellojnë aleancën mes tensioneve me SHBA-në
MONTREAL, 26 tetor /ATSH-AFP/- Udhëheqësit kanadezë dhe ata të Bashkimit Evropian takohen këtë javë në Montreal në një samit që synon thellimin e aleancës mes tyre, ndërsa të dyja palët përballen me marrëdhënie të trazuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kryeministri kanadez, Mark Carney, deklaroi muajin e kaluar në një fjalim në Parlamentin Evropian se “Evropa dhe Kanadaja janë më të forta së bashku”. Deklarata e tij erdhi pasi presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, sugjeroi se Kanadaja mund të bëhej anëtarja e parë e asociuar e bllokut prej 27 shtetesh.
Gjatë takimit dyditor në Montreal, udhëheqësit do të përpiqen të përcaktojnë hapa konkretë për forcimin e bashkëpunimit në fusha si mbrojtja, inteligjenca artificiale dhe mineralet kritike.
Përtej marrëveshjeve konkrete, përpjekjet për afrimin e mëtejshëm të Kanadasë me BE-në pasqyrojnë ndryshimet në realitetin gjeopolitik, të nxitura nga politikat e presidentit amerikan, Donald Trump.
E goditur nga tarifat doganore amerikane, Kanadaja po kërkon mundësi të reja ekonomike në tregjet e huaja, me synimin për të zvogëluar varësinë nga Shtetet e Bashkuara.
Carney e konsideron BE-në një partnere të natyrshme, duke e cilësuar vendin e tij si “më evropianin ndër vendet joevropiane”.
Timothy Snyder, profesor i historisë moderne evropiane në Shkollën Munk të Çështjeve Globale në Universitetin e Torontos, vlerëson se afrimi i Carney-t me Evropën, si përgjigje ndaj qëndrimit armiqësor të SHBA-së, është një lëvizje taktike e arsyeshme.
“Nëse mund të shkëputesh arbitrarisht, në çdo moment, nga tregu amerikan, atëherë ka kuptim të kesh sa më shumë alternativa të mundshme”, tha Snyder për AFP-në.
“Ti kërkon diçka tjetër dhe kjo diçka tjetër është Evropa”, shtoi ai, duke argumentuar se edhe nëse lufta tregtare me SHBA-në përfundon, Kanadaja do të jetë në një pozicion më të fortë, falë diversifikimit të partnerëve ekonomikë.
Edhe Bashkimi Evropian, i cili është përballur vazhdimisht me talljet dhe kritikat e Trumpit dhe aleatëve të tij politikë në SHBA, po kërkon partneritete të besueshme në një botë ku ndikimi ekonomik dhe politik dominohet nga Kina dhe Shtetet e Bashkuara. /Ad.Ab./ a.jor.
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