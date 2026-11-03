FOKUS – Letonia kërkon mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për sulmet ruse ndaj Ukrainës
TALIN, 3 nëntor /ATSH-DPA/- Letonia ka kërkuar thirrjen e një mbledhjeje urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, në përgjigje të sulmeve të fundit ruse ndaj Ukrainës.
Ministrja e Jashtme e Letonisë, Baiba Braže, njoftoi sot për këtë nismë përmes një postimi në platformën sociale X.
Kërkesa vjen pas një vale të re bombardimesh të rënda ruse ndaj Ukrainës, gjatë së cilës Moska përdori raketa lundruese dhe dronë luftarakë.
Braže i cilësoi sulmet si “sulme të tmerrshme ruse kundër civilëve në Ukrainë”, duke kërkuar reagimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Nisma e Rigës synon ta vendosë përshkallëzimin e fundit të sulmeve në qendër të diskutimeve të organit më të lartë të Kombeve të Bashkuara për çështjet e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare.
Letonia mori për herë të parë një vend në Këshillin e Sigurimit të OKB-së më 1 janar të këtij viti, për një mandat dyvjeçar si anëtare e përkohshme.
Aktualisht, vendi baltik mban edhe presidencën e radhës të Këshillit, e cila ndërrohet çdo muaj.
Letonia, anëtare e Bashkimit Evropian dhe NATO-s, është një nga partnerët dhe mbështetësit e afërt të Ukrainës, e cila prej afro pesë vitesh po përballet me pushtimin rus. /Ad.Ab./ a.jor.
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