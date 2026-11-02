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02 Nën 2026
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Bota

FOKUS – Nafta bie mbi 6,0% pas shpresave për uljen e tensioneve SHBA-Iran

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FOKUS – Nafta bie mbi 6,0%

LONDËR, 2 nëntor /ATSH-AFP/ – Çmimet e naftës ranë me më shumë se 6,0 për qind sot një ditë para zgjedhjeve të rëndësishme të mesmandatit në Shtetet e Bashkuara, pasi sinjalet për rifillimin e bisedimeve mes Teheranit dhe Uashingtonit rritën shpresat për përfundimin e luftës në Lindjen e Mesme.

Media amerikane “Axios” raportoi se zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, i kishte dërguar një letër zyrtarit të lartë iranian të sigurisë kombëtare, Mohsen Rezaei, lidhur me mundësinë e zhvillimit të bisedimeve të reja.

Ky konsiderohet si kontakti i nivelit më të lartë mes dy palëve gjatë muajve të fundit.

Ndërkohë, Irani deklaroi se ishte i gatshëm të rihapte Ngushticën e Hormuzit brenda dy ditësh, nëse Shtetet e Bashkuara pranonin t’i jepnin fund luftës në të gjitha frontet, krahas plotësimit të disa kushteve të tjera.

Më vonë, presidenti iranian Masoud Pezeshkian bëri të ditur se udhëheqësi suprem i vendit, Mojtaba Khamenei, i kishte dhënë qeverisë kompetencat e nevojshme për zhvillimin e negociatave me Shtetet e Bashkuara, me synimin për t’i dhënë fund luftës në Lindjen e Mesme.

Rënia e çmimeve të naftës dhe gazit ndikoi negativisht në aksionet e kompanive të mëdha energjetike, ndërsa sektorë të tjerë të ekonomisë përfituan nga ulja e kostove të karburanteve.

Megjithatë, analistët shprehën rezerva lidhur me mundësinë e një marrëveshjeje të afërt.

Arne Lohmann Rasmussen, analist kryesor në Global Risk Management, vlerësoi se sinjalet e administratës Trump mund të jenë pjesë e një strategjie taktike përpara zgjedhjeve të mesmandatit.

Ai theksoi se sulmet ndaj transportit detar në Ngushticën e Hormuzit vijojnë, ndaj parashikimi për çmime relativisht të larta të energjisë mbetet në fuqi. /Ad.Ab./ a.jor.

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