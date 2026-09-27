FOKUS – Tensione Berlin-Moskë, Lavrov i përgjigjet ashpër ministrit gjerman
– Ministrat e Jashtëm të Gjermanisë dhe Rusisë, Johann Wadephul dhe Sergey Lavrov, zhvilluan në Nju Jork takimin e parë të nivelit të lartë mes dy vendeve që nga pushtimi i plotë rus i Ukrainës në vitin 2022, sipas “Reuters”.
Takimi u zhvillua dje në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, në një kohë kur marrëdhëniet Berlin-Moskë mbeten të tensionuara.
Gjatë bisedimeve, Wadephul i kërkoi Lavrov që Rusia të heqë dorë nga ajo që ai e cilësoi si një “rrugë të rrezikshme përshkallëzimi” ndaj Gjermanisë, Evropës dhe NATO-s.
Ministri gjerman kërkoi gjithashtu që Moska të bëjë gjithçka të mundur për të arritur një marrëveshje, për rifillimin e sigurt të eksporteve të grurit përmes Detit të Zi.
Wadephul tha se çështja e eksporteve nga Deti i Zi duhet zgjidhur shpejt, pasi disa vende varen nga këto furnizime ushqimore dhe mund të përballen me mungesa, veçanërisht në vendet e Jugut Global, dhe argumentoi se një zgjidhje praktike mund të hapte rrugën për hapa të tjerë konkretë.
Ai kërkoi gjithashtu një armëpushim të menjëhershëm dhe të plotë në Ukrainë, me fokus te eksportet e grurit dhe infrastruktura energjetike.
Pas takimit, Lavrov tha se ministri gjerman nuk i kishte thënë asgjë të re.
Sipas tij, Wadephul vetëm kishte përsëritur ato që qeveria gjermane kishte deklaruar më parë publikisht.
Lavrov tha se nuk ishte e nevojshme të takoheshin për t’i dëgjuar këto qëndrime, sepse Gjermania i kishte bërë ato tashmë publike.
“I thashë sinqerisht se mund të më kishte telefonuar dhe të më kishte thënë: “Lexo deklaratën time”, deklaroi Lavrov.
Lavrov nuk dha shenja për një ndryshim të qëndrimit të Moskës.
Ai tha se Rusia po diskuton me Indinë, Egjiptin dhe Turqinë propozime për garantimin e lundrimit të sigurt në Detin e Zi, ndërsa për bisedimet me Ukrainën kërkoi një qasje tjetër, duke thënë se ato duhet të zhvillohen jo në formën e kërkesave, por të “kërkesave të forta”.
Tensionet mes Berlinit dhe Moskës janë përshkallëzuar më tej pas incidentit me dron në aeroportin e Lajpcigut në Gjermani.
Qeveria gjermane tha se kishte arritur në përfundimin se Rusia ishte përgjegjëse dhe njoftoi masa kundër Moskës.
Ambasada ruse në Berlin i ka hedhur poshtë akuzat, duke i cilësuar ato si një provokim të sajuar.
Në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme pas takimit me Wadephul, Lavrov kritikoi Gjermaninë dhe vendet evropiane për politikën e tyre ndaj Ukrainës.
Ai tha se Gjermania është një nga mbështetësit kryesorë të Ukrainës dhe vuri në pikëpyetje synimin e Berlinit për të forcuar rolin e tij ushtarak në Evropë.
Takimi mes dy ministrave zgjati rreth 20 minuta dhe, sipas Wadephul, palët nuk arritën marrëveshje në pikat kryesore.
Ministri gjerman tha më pas se Rusia vazhdon të mos tregojë gatishmëri për negociata konstruktive./
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