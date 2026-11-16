⛈️
Tiranë 17°C · Stuhi 16 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.03 ▼0.6%
ARI 3,878 ▼0.23%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734
₿ CRYPTO
BTC $64,356 ▼ -1.48% ETH $1,804 ▼ -0.84% XRP $0.9540 ▼ -0.91% SOL $71.2100 ▼ -1.34%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.03 ▼0.6 % ARI 3,878 ▼0.23 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.03 ▼0.6 % ARI 3,878 ▼0.23 %
EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734
16 Nën 2026
Breaking
Carbonada criolla argjentinase — gjella e trashë e mishit të viçit me kungull, misër dhe pjeshkë Kallëzim penal në Ohër: 31-vjeçari rrahu të dashurën 26-vjeçare, gjykata i caktoi masa kujdesi Gjykata Kushtetuese si strehë azilantësh ndërkombëtarë! Premier League tremb Juventusin/ Manchester United do McKennie, Chelsea ndjek Alajbegovic Shqipëria U-15, trajneri Bledar Borova publikon listën për turneun UEFA Development
Menu
Bota

Franca ndalon shitjen dhe përdorimin e fishekzjarrëve pas përshkallëzimit të protestave

Franca ka ndaluar përkohësisht shitjen dhe përdorimin e fishekzjarrëve deri më 27 nëntor, pas incidenteve gjatë protestave në disa qytete, ku mjetet piroteknike u përdorën kundër forcave të policisë dhe pranë institucioneve arsimore.

· 1 min lexim
Franca ndalon shitjen dhe përdorimin e fishekzjarrëve pas përshkallëzimit të protestave

Franca ka ndaluar përkohësisht shitjen dhe përdorimin e fishekzjarrëve, pas incidenteve të regjistruara gjatë protestave në disa qytete të vendit, ku mjetet piroteknike u përdorën kundër forcave të policisë dhe pranë institucioneve arsimore, siç njofton Shqiptarja.com.

Vendimi u bë publik nga Ministria e Brendshme franceze përmes një postimi në platformën X. Masa do të mbetet në fuqi deri më 27 nëntor dhe synon parandalimin e përshkallëzimit të situatës, si dhe mbrojtjen e rendit publik.

Sipas autoriteteve, masa synon shmangien e incidenteve të mëtejshme gjatë bllokadave pranë shkollave të mesme dhe universiteteve, si dhe gjatë tubimeve dhe demonstratave në të gjithë vendin.

Protestat në Francë nisën në shtator, fillimisht me kërkesa të nxënësve për rinovimin e ndërtesave shkollore, më shumë mësues dhe reforma në universitete. Me kalimin e kohës, lëvizja u zgjerua dhe përfshiu edhe pakënaqësinë për rritjen e kostos së jetesës, ndërsa iu bashkuan sindikatat dhe aktivistët politikë. Disa nga demonstratat u shoqëruan me përleshje të dhunshme mes protestuesve dhe policisë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu