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Sporti

Shqipëria U-15, trajneri Bledar Borova publikon listën për turneun UEFA Development

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Shqipëria U-15, trajneri Bledar Borova publikon listën për turneun UEFA Development

Trajneri i Kombëtares U-15, Bledar Borova, ka publikuar listën me 20 lojtarët e grumbulluar për turneun UEFA Development, që do të zhvillohet në Shqipëri gjatë muajit nëntor.

Kuqezinjtë do të luajnë tri ndeshje në këtë turne, të gjitha në ambientet e Shtëpisë së Futbollit, ndaj Irlandës së Veriut, Polonisë dhe Ishujve Faroe.

Ndeshja e parë është programuar më 19 nëntor, në orën 14:00, ndaj Irlandës së Veriut. Dy ditë më pas, më 21 nëntor, Shqipëria do të përballet me Poloninë, ndërsa turneu do të mbyllet më 24 nëntor, me sfidën ndaj Ishujve Faroe. Të tria takimet do të nisin në orën 14:00.

Lista e lojtarëve të Kombëtares U-15:

Portierë: Genis Mlloja, Cen Amulli

Mbrojtës: Gabriel Haka, Ergi Syziu, Uvejs Kadriu, Alesio Paloka, Sergen Jakupi, Enis Rrepaj, Enio Shtuka

Mesfushorë: Rogers Mecja, Deon Fehimi, Damian Qatipi, Savio Disha, Ersan Senko, Gerald Qirjazi, Loen Licka

Sulmues: Rei Muca, Patrik Shurdhaqi, Rouen Dani, Brajan Hykollari

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