Ministrja Spahiu në Spitalin e Kukësit: Monitorim i punës së mjekëve dhe rikualifikim për ata me mangësi profesionale
Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Klodiana Spahiu, gjatë një inspektimi në Spitalin Rajonal të Kukësit ka njoftuar se mjekët e këtij spitali do t’i nënshtrohen monitorimit periodik të performancës profesionale, siç njofton Shqiptarja.com. Sipas njoftimit, ata që do të rezultojnë me mangësi në kompetencat e tyre profesionale do të duhet të rikualifikohen në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” në Tiranë.
Gjatë takimit me mjekët dhe infermierët, ministrja Spahiu kërkoi angazhim dhe përgjegjësi maksimale në shërbim të pacientëve, me vëmendje të veçantë për mjekët e rinj specialistë dhe detyrimin e tyre për të garantuar cilësi në kujdesin shëndetësor.
Ajo foli gjithashtu për zgjerimin e shërbimeve të specializuara në këtë spital: po punohet për rivlerësimin e kapaciteteve, me synimin që në të ardhmen të ofrohet edhe shërbimi i dializës, kimioterapia ditore dhe kujdesi paliativ.
Këto shërbime synojnë t’u japin pacientëve me sëmundje kronike dhe të rënda mundësinë që trajtimin ta marrin më pranë vendbanimit të tyre, duke ulur nevojën për të udhëtuar drejt spitaleve universitare.
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