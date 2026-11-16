⛈️
Tiranë 17°C · Stuhi 16 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.03 ▼0.6%
ARI 3,878 ▼0.23%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734
₿ CRYPTO
BTC $64,356 ▼ -1.48% ETH $1,804 ▼ -0.84% XRP $0.9540 ▼ -0.91% SOL $71.2100 ▼ -1.34%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.03 ▼0.6 % ARI 3,878 ▼0.23 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.03 ▼0.6 % ARI 3,878 ▼0.23 %
EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734
16 Nën 2026
Breaking
Vizitorët në strukturat akomoduese u rritën me 9,2% në shtator, dominoi Kosova dhe Italia Carbonada criolla argjentinase — gjella e trashë e mishit të viçit me kungull, misër dhe pjeshkë Kallëzim penal në Ohër: 31-vjeçari rrahu të dashurën 26-vjeçare, gjykata i caktoi masa kujdesi Gjykata Kushtetuese si strehë azilantësh ndërkombëtarë! Premier League tremb Juventusin/ Manchester United do McKennie, Chelsea ndjek Alajbegovic
Menu
Sociale

Ministrja Spahiu në Spitalin e Kukësit: Monitorim i punës së mjekëve dhe rikualifikim për ata me mangësi profesionale

· 2 min lexim
Ministrja Spahiu në Spitalin e Kukësit: Monitorim i punës së mjekëve dhe rikualifikim për ata me mangësi profesionale

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Klodiana Spahiu, gjatë një inspektimi në Spitalin Rajonal të Kukësit ka njoftuar se mjekët e këtij spitali do t’i nënshtrohen monitorimit periodik të performancës profesionale, siç njofton Shqiptarja.com. Sipas njoftimit, ata që do të rezultojnë me mangësi në kompetencat e tyre profesionale do të duhet të rikualifikohen në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” në Tiranë.

Gjatë takimit me mjekët dhe infermierët, ministrja Spahiu kërkoi angazhim dhe përgjegjësi maksimale në shërbim të pacientëve, me vëmendje të veçantë për mjekët e rinj specialistë dhe detyrimin e tyre për të garantuar cilësi në kujdesin shëndetësor.

Ajo foli gjithashtu për zgjerimin e shërbimeve të specializuara në këtë spital: po punohet për rivlerësimin e kapaciteteve, me synimin që në të ardhmen të ofrohet edhe shërbimi i dializës, kimioterapia ditore dhe kujdesi paliativ.

Këto shërbime synojnë t’u japin pacientëve me sëmundje kronike dhe të rënda mundësinë që trajtimin ta marrin më pranë vendbanimit të tyre, duke ulur nevojën për të udhëtuar drejt spitaleve universitare.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu