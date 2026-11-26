Gary Sánchez te Marlins: kontratë njëvjeçare prej 6.5 milionë dollarësh për kapësin veteran
Miami Marlins firmosën me kapësin veteran Gary Sánchez një kontratë njëvjeçare me vlerë 6.5 milionë dollarë, përmes MDR Sports Management, raporton MLB Trade Rumors. Lajmin e dha i pari Jeff Passan i ESPN-së.
Marrëveshja nuk kërkon lëvizje përkatëse, sepse lista prej 40 lojtarësh kishte vend të lirë. Sánchez mbush 34 vjeç javën e ardhshme dhe ka 201 home run në karrierë.
Në 2026-ën, si zëvendës i William Contreras te kampionët Milwaukee Brewers, ai regjistroi në 275 paraqitje 12 home run me linjë .209/.349/.422 dhe 117 wRC+, me 21.5% strikeout dhe 16.7% baza; kundër majtakëve goditi .238/.366/.436 (124 wRC+), ndërsa kundër djathtakëve .185/.336/.411 (112 wRC+).
Plani i Marlins është ta çiftëzojnë me kapësin kryesor majtak Joe Mack, i fortë në mbrojtje, i cili debutoi në 2026-ën me .234/.282/.403 (86 wRC+) por ishte shumë i dobët kundër majtakëve (.190/.238/.259); Sánchez mund të përdoret edhe si goditës zëvendësues.
E ardhmja e Agustín Ramírez (26 home run në 840 paraqitje, mbrojtje e dobët, me gjasë një vit opsioni shtesë) mbetet e hapur.
Paga e projektuar e Marlins është rreth 79 milionë dollarë dhe skuadra nuk ka dhënë kontratë shumëvjeçare në tregun e lirë që nga Jean Segura në 2022-in.
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