Orioles gati të shkëmbejnë infielderë për hedhës startues: Alexander, Encarnacion-Strand, Mayo dhe Westburg në treg
Baltimore Orioles u kanë bërë të ditur skuadrave se janë të gatshëm të përdorin grumbullin e lojtarëve të bazës së tretë për të marrë hedhës startues, shkruan Darragh McDonald te MLB Trade Rumors, duke iu referuar raportimit të Ken Rosenthal dhe Will Sammon te The Athletic. Emrat në treg janë Blaze Alexander, Christian Encarnacion-Strand, Coby Mayo dhe Jordan Westburg.
Pete Alonso është i fiksuar në bazën e parë, Gunnar Henderson te ndalësi — me çmim shumë të lartë kërkesash — dhe Jackson Holliday në bazën e dytë, ndaj baza e tretë është zona ku Baltimore ka tepricë për të shkëmbyer.
Westburg, i cili në 2023-25 luajti kryesisht bazën e tretë, ka 38 home run në 1,027 paraqitje me linjë .264/.312/.456 (116 wRC+), por operacioni Tommy John ia fshiu gjithë 2026-ën. Ai ka vetëm 260 ndeshje në karrierë dhe tri vite kontrolli të mbetura.
Mayo në 2026-ën shënoi 24 home run me .228/.297/.461 (112 wRC+), duke u përmirësuar fort në pjesën e dytë (.270/.337/.540) krahasuar me të parën (.193/.264/.395).
Encarnacion-Strand debutoi me 13 home run në 63 ndeshje te Reds në 2023-in, u penalizua nga dëmtimet dhe shënoi 11 home run në 58 ndeshje për Orioles në 2026-ën. Alexander, me linjë karriere .263/.336/.385, luan në disa pozicione.
Tregu i lirë i bazës së tretë është i dobët pasi Sato firmosi te Cubs dhe Bohm te Royals. Në rotacionin e Baltimore janë shtuar Peralta, ndërsa Bradish dhe Baz janë të fiksuar. Joel Sherman, te New York Post, spekulon një përshtatje te Yankees, ndërsa Reds, Pirates dhe Cardinals përmenden gjithashtu si të mundshëm.
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