NBA njofton nismë 11 miliardë dollarëshe për arena të reja në Evropë
NBA njoftoi të mërkurën, 25 nëntor 2026, një nismë që synon të paktën 10 miliardë euro (rreth 11 miliardë dollarë) për zhvillimin dhe rinovimin e arenave të basketbollit dhe zonave përreth tyre nëpër Evropë, në mbështetje të nisjes së ligës evropiane të përbashkët NBA-FIBA, që mund të fillojë që vjeshtën e ardhshme (tetor 2027), raporton USA TODAY.
Ndër investitorët janë Apollo Sports Capital, Ares Management, Arctos, Blackstone, HPS Investment Partners, J.P. Morgan, Sixth Street dhe Stonepeak. Komisioneri Adam Silver e paraqiti nismën si hap kyç për rritjen e basketbollit në kontinent.
Qytetet kandidate janë Londra, Mançesteri, Parisi, Lioni, Madridi, Barcelona, Roma, Milano, Mynihu, Berlini, Athina dhe Stambolli.
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