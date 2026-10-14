Gashiqi njofton se po punohet për hapjen e dy fakulteteve të reja në Krushevc
Ministri i Mbrojtjes Bratislav Gashiq, në shënimin e Ditës së Fakultetit Bujqësor në Krushevc, njoftoi se po punohet për hapjen e Fakultetit të Shkencave Politike dhe Fakultetit të Arteve në këtë qytet, ndërsa dekani i dorëzoi atij një mirënjohje për rolin në themelimin e fakultetit bujqësor.
Ministri i Mbrojtjes i Serbisë, Bratislav Gashiq, mori pjesë të mërkurën në shënimin e Ditës së Fakultetit Bujqësor në Krushevc, ku, sipas njoftimit të Ministrisë së Mbrojtjes, theksoi se krizat bashkëkohore kanë treguar sa e rëndësishme është që çdo shtet të ketë burimet e veta, para së gjithash në bujqësi dhe në sigurinë ushqimore.
Dekani i fakultetit, prof. dr. Marko Maliqanin, i dorëzoi ministrit një mirënjohje për iniciativën dhe kontributin e jashtëzakonshëm në themelimin e kësaj institucioni. Gashiqi, i lindur në Krushevc, kujtoi se iniciativa që qyteti të ketë fakultetin e parë shtetëror u hodh në vitin 2012; qeveria serbe e themeloi Fakultetin Bujqësor të Universitetit të Nishit me seli në Krushevc në vitin 2017, dhe fakulteti i hapi dyert për studentët në tetor të atij viti.
Ministri njoftoi se po punohet edhe për hapjen e dy fakulteteve të tjera në Krushevc — Fakultetit të Shkencave Politike dhe Fakultetit të Arteve — duke theksuar se arsimimi i të rinjve dhe zhvillimi i punës kërkimore-shkencore janë themel për zhvillim të qëndrueshëm dhe për forcimin e prodhimit të brendshëm.
Po të mërkurën, në Ditën e Çlirimit të Krushevcit në Luftën e Parë dhe të Dytë Botërore, Gashiqi vendosi kurora pranë monumenteve kryesore të qytetit.
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