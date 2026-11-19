Gazetari Isa Myzyraj denoncon kërcënimin nga dy deputetë të PS-së gjatë seancës për buxhetin
Kreu i Asociacionit të Gazetarëve, Isa Myzyraj, tha se dy deputetë socialistë e kërcënuan me denoncim në Komisionin e Etikës dhe heqje të akreditimit ndërsa ai bënte foto në seancën plenare; Tabaku shprehu solidaritet, Balla premtoi ndjesë.
Gazetari Isa Myzyraj, i Report TV dhe kreu i Asociacionit të Gazetarëve të Shqipërisë, denoncoi kërcënime dhe fyerje nga dy deputetë të Partisë Socialiste, Agron Malaj dhe Brisejda Çakëri, gjatë seancës plenare për projektbuxhetin e vitit 2027, siç njofton Shqiptarja.com.
Sipas Myzyrajt, ndërsa po bënte foto gjatë seancës, dy deputetët iu drejtuan me kërcënime dhe fyerje, duke e paralajmëruar se do ta denonconin në Komisionin e Etikës dhe se do t’i hiqej akreditimi. Ai e bëri denoncimin përpara deputetëve dhe gazetarëve të pranishëm në Kuvend.
Myzyraj tha se kjo ishte hera e tretë që kërcënohej nga deputetë dhe se atmosfera në Kuvend nuk është ajo e lirisë së shprehjes dhe e debatit. Ai theksoi se kërcënimet dhe presioni ndaj gazetarëve dhe mediave janë të papranueshme dhe u bëri thirrje grupit parlamentar socialist të reagojë dhe të marrë masa.
Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, reagoi duke thënë se kur gazetarët ndihen të kërcënuar, demokracia është në rrezik. Ajo e quajti rastin të papranueshëm dhe shprehu solidaritet të plotë me Myzyrajn, duke theksuar se gazetarët duhet të punojnë lirisht, pa presion e kërcënime.
Kreu i grupit parlamentar socialist, Taulant Balla, e quajti rastin e gazetarit shqetësues dhe tha se do të flasin me kolegët dhe do t’u kërkojnë ndjesë. Nga dy deputetët e përmendur, megjithatë, nuk raportohet ndonjë ndjesë.
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