«Sunrise on the Reaping» synon 160–190 milionë dollarë globalisht në fundjavën e hapjes — mbi dyfishin e debutimit të prequel-it të fundit
Parashikimet e Deadline dhe Variety e vendosin filmin e ri të «Hunger Games» shumë përpara «The Ballad of Songbirds and Snakes»; Lionsgate projekton me kujdes 85 milionë dollarë në Amerikën e Veriut, ekspozuesit deri në 125 milionë.
«The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» pritet të hapet me 160–190 milionë dollarë në gjithë botën në fundjavën e parë, sipas parashikimeve të publikuara nga ComingSoon, të bazuara në shifrat e Deadline dhe Variety. Nëse parashikimet realizohen, debutimi do të ishte më shumë se dyfishi i atij të prequel-it të fundit, «The Ballad of Songbirds and Snakes», dhe një nga hapjet më të forta të franshizës.
Në Amerikën e Veriut, sipas Deadline, filmi synon 90–120 milionë dollarë në fundjavën e hapjes. Vetë studioja Lionsgate po projekton me kujdes, me një pritshmëri prej 85 milionë dollarësh, ndërsa ekspozuesit besojnë se filmi mund të arrijë deri në 125 milionë. Sipas versionit të parë të raportimit, të cituar nga Variety, filmi synon mbi 100 milionë dollarë nga rreth 3.900 kinema në Amerikën e Veriut, me një buxhet prodhimi prej mbi 150 milionë dollarësh.
Hapja ndërkombëtare pritet të sjellë të paktën 70 milionë dollarë. Filmi do të hapet në 84 vende, në rreth 43.000 ekrane, dhe del në kinema më 20 nëntor 2026, pak para festës së Thanksgiving në SHBA. Të gjitha këto shifra janë parashikime të industrisë, jo rezultate të konfirmuara të arkës — numrat përfundimtarë do të dihen vetëm pas fundjavës së hapjes.
Krahasimi me filmat e mëparshëm tregon peshën e pritshmërive. «Catching Fire» (2013) hapi me 304 milionë dollarë në gjithë botën — rekordi i serisë — dhe fitoi gjithsej 865 milionë. Filmi i parë hapi me 214,2 milionë dhe mblodhi 695,2 milionë; «Mockingjay – Part 1» hapi me 276,2 milionë dhe fitoi 755,3 milionë, ndërsa «Mockingjay – Part 2» hapi me 241 milionë dhe arriti në 661,4 milionë. Prequel-i i fundit, «The Ballad of Songbirds and Snakes» (2023), hapi me rreth 100,8 milionë dhe mblodhi 348,9 milionë, kundrejt një buxheti prej rreth 100 milionë dollarësh. Në total, e gjithë franshiza ka fituar mbi 3,3 miliardë dollarë në gjithë botën.
Filmi i ri ndjek Haymitch Abernathy-n e ri, të luajtur nga Joseph Zada, gjatë Lojërave të 50-ta të Urisë — një kthim në arenën që e bëri personazhin një nga figurat më të dashura të serisë.
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