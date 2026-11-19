Shtetas rus paditet në SHBA për spiunazh ndaj kompanisë në Silicon Valley që furnizon Ukrainën me armë
Një shtetas rus, Igor D’iu, u padit nga një juri e madhe federale në Distriktin Verior të Kalifornisë, me akuza për spiunazh ndaj një kompanie të madhe teknologjie dhe mbrojtjeje në Silicon Valley, e cila furnizon Ukrainën me armë. Njoftimi u bë më 18 nëntor nga Departamenti amerikan i Drejtësisë, siç njofton Kyiv Independent.
Sipas dokumenteve të akuzës, D’iu përballet me katër akuza: komplot për të vepruar si agjent i një qeverie të huaj, veprim si agjent i huaj pa njoftuar Prokurorin e Përgjithshëm, ndjekje ndërshtetërore dhe mashtrim me dokumente identifikimi. Prokurori amerikan Craig H. Missakian tha se akuzat përshkruajnë një operacion të sponsorizuar nga shteti për të shënjestruar dhe ngacmuar punonjësit e kompanisë për shkak të ndihmës së saj për Ukrainën në luftën me Rusinë.
Sipas Departamentit të Drejtësisë, D’iu u rekrutua nga bashkëpunëtorë përmes Telegram-it, të cilët i thanë se puna ishte për «Atdheun» dhe i kërkuan të mblidhte informacion për kompaninë në Palo Alto të Kalifornisë, pikërisht sepse ajo furnizon Ukrainën me armë dhe sisteme që përdoren kundër Rusisë. Kompania nuk emërtohet në dokumentet e akuzës.
D’iu udhëtoi nga Stambolli në Mexico City në qershor 2026 dhe më pas hyri në mënyrë të paligjshme në Shtetet e Bashkuara përmes kufirit Meksikë–SHBA gjatë verës së vitit 2026, sipas akuzës. Ndër detyrat e dyshuara ishin të vizitonte një kafene pranë zyrës në Palo Alto, të identifikonte punonjësit dhe t’u fotografonte ekranet e laptopëve, të vendoste laptopin e tij pranë pronës së kompanisë për qasje në rrjete, si dhe të mbikëqyrte punonjësit dhe shtëpitë e tyre dhe të mblidhte adresat e tyre.
Më 3 shtator, D’iu dyshohet se ndoqi një punonjëse për rreth 30 milje nga zyra drejt San Franciskos. Ajo e vuri re, u përpoq t’i shmangej dhe kontaktoi policinë, raporton Associated Press. Pas kontaktit me policinë, ai udhëtoi përkohësisht në Reno të Nevadës, sipas Kyiv Independent, ndërsa AP raporton se ai ndryshoi makinë dhe numër telefoni. Në tetor, FBI bastisi banesën e tij në zonën e Palo Alto-s dhe gjeti rreth 18,000 dollarë cash, dy laptopë, dy iPhone, dy pasaporta ruse, pajisje rrjeti wireless, dokumente identifikimi të falsifikuara dhe shënime e dokumente për punonjësit e kompanisë. Ai u arrestua më 30 tetor.
Paraqitja e tij e parë në gjykatën federale u bë më 2 nëntor dhe ai mbetet në paraburgim federal, ndërsa seanca e radhës është caktuar më 24 nëntor. Zyrtari i Departamentit të Drejtësisë M. Scott Proctor e quajti sjelljen e dyshuar «përpjekje e papranueshme frikësimi» dhe shkelje flagrante të sovranitetit të SHBA-së. Akuzat janë pretendime dhe D’iu prezumohet i pafajshëm derisa të provohet fajësia e tij.
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