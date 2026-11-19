BQE do të diskutojë javën e ardhshme rritjen e rezervës së detyrueshme për bankat në 2%, kursim prej 4.4 miliardë eurosh në vit
Vendimmarrësit e Bankës Qendrore Evropiane pritet të diskutojnë javën e ardhshme rritjen e kërkesës minimale të rezervës për bankat e eurozonës, një lëvizje që do të ulte faturën e interesit të BQE-së dhe do të tërhiqte një pjesë të likuiditetit nga sistemi financiar, siç njofton Reuters, duke cituar katër burime të njohura me diskutimet.
Ndryshimi, që do të shqyrtohet në mbledhjen e Këshillit Drejtues më 25 nëntor, do të rriste pjesën e parave që bankat tregtare duhet të mbajnë në një llogari pa shpërblim nga 1% në 2% të depozitave dhe detyrimeve të tjera afatshkurtra, thanë burimet. Ata shtuan se vendimi mund të shtyhet për në mbledhjen e politikës monetare të 17 dhjetorit.
Efekti kryesor i masës do të ishte ulja e humbjeve të bankave qendrore të bllokut, si Bundesbank-u gjerman, që grumbulluan prona të mëdha obligacione me rendimente të ulëta apo negative gjatë programeve të stimulit të BQE-së në vitet e kaluara, por tani përballen me kosto në rritje të interesit mbi depozitat bankare. Sipas llogaritjeve të Reuters, rritja e kërkesës në 2% do t’i kursente BQE-së dhe 21 bankave qendrore kombëtare që ndajnë euron rreth 4.4 miliardë euro (4.8 miliardë dollarë) në vit, me nivelet aktuale të normave të interesit, dhe kursimi mund të rritet më tej, pasi norma e depozitës së BQE-së pritet të rritet nga 2.5% tani në 3% deri në 3.25% vitin e ardhshëm.
Ideja u ngrit verën e kaluar, por u përball me rezistencë nga disa vendimmarrës me ndikim, përfshirë anëtaren e bordit të BQE-së Isabel Schnabel, ndërsa sipas burimeve, shumica e guvernatorëve tani e mbështesin lëvizjen, ashtu si nënkryetari i BQE-së Boris Vujčić dhe kryeekonomisti Philip Lane, çka i ka dhënë debatit hov të ri. Disa vendimmarrës kanë sugjeruar shtyrjen e zbatimit të rritjes deri në korrik, kur Schnabel dhe presidentja e BQE-së, Christine Lagarde, do të kenë lënë detyrën, por kjo ide nuk ka fituar përkrahje.
Bankat tregtare aktualisht nuk fitojnë interes mbi rezervat e tyre minimale, ndërsa marrin normën e depozitës së BQE-së për të gjitha fondet e tjera që mbajnë në bankën qendrore. Si pasojë, Eurosistemi paguan 52.2 miliardë euro në vit interes mbi pak më shumë se 2 trilionë euro likuiditet të tepërt, pjesa më e madhe e të cilit u krijua përmes programeve të blerjes së obligacioneve të BQE-së mes viteve 2015 dhe 2022. BQE-ja e kishte ulur kërkesën minimale të rezervës nga 2% në 1% në vitin 2012, kur bankat ishin nën presion gjatë krizës së borxhit sovran.
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