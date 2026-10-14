Ghalibaf: Fuqia ushtarake e Iranit është përmirësuar në mënyrë dramatike pas luftës me SHBA-në dhe Izraelin
Kryetari i parlamentit iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, tha në një fjalim televiziv se fuqia e zjarrit dhe mbrojtja ajrore e Iranit janë forcuar ndjeshëm pas luftës, duke paralajmëruar se Teherani do të vazhdojë të luftojë derisa Uashingtoni të pranojë kërkesat e tij.
Kryetari i parlamentit të Iranit, Mohammad Bagher Ghalibaf, deklaroi të mërkurën në mbrëmje se fuqia ushtarake e vendit të tij është përmirësuar në mënyrë dramatike pas luftës me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj live të luftës. Sipas tij, si fuqia e zjarrit, ashtu edhe mbrojtja ajrore iraniane janë sot më të forta se para konfliktit.
Në fjalimin televiziv, Ghalibaf tha se Irani nuk kërkon as luftë të pafund, as bisedime të pafund, por do të vazhdojë të luftojë derisa Uashingtoni të pranojë kërkesat e Teheranit dhe të arrihet një frenim i qëndrueshëm. Ai parashikoi se ciklet e luftës dhe të negociatave do të vazhdojnë derisa kjo të ndodhë.
Kryeparlamentari ironizoi edhe afatet e presionit ekonomik të vendosura nga Uashingtoni, duke thënë se ato kanë kaluar pa dhënë efektin e pretenduar mbi ekonominë iraniane. Deklaratat vijnë ndërsa bllokada detare amerikane ndaj porteve iraniane vazhdon dhe eksportet iraniane të naftës mbeten praktikisht në zero.
Fjalimi i Ghalibaf-it shënon një tjetër sinjal se udhëheqja iraniane nuk synon të tërhiqet nga kushtet e saj për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, përmes së cilës kalonte para luftës rreth një e pesta e tregtisë botërore të naftës dhe gazit të lëngshëm. Teherani këmbëngul se kalimi në ngushticë duhet të bëhet sipas rregullave të tij, ndërsa sulmet ndaj anijeve tregtare rreth saj janë shtuar ditët e fundit.
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