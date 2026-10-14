CENTCOM: Shkatërruam në Gjirin e Omanit një anije të lidhur me Iranin që vëzhgonte anijet e marinës amerikane
Komanda Qendrore e SHBA-së njoftoi se forcat e saj shkatërruan më 6 tetor në Gjirin e Omanit një anije tradicionale të lidhur me Iranin, të cilën e akuzoi se vëzhgonte anijet luftarake amerikane, pasi ekuipazhi i saj u hoq nga bordi për riatdhesim.
Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara, CENTCOM, njoftoi të mërkurën se forcat amerikane shkatërruan më 6 tetor në Gjirin e Omanit një anije tradicionale detare (dhow) të lidhur me Iranin, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj live të luftës. Sipas CENTCOM-it, anija po vëzhgonte anijet e marinës amerikane që veprojnë në ujërat e rajonit.
Komanda bëri të ditur se, para shkatërrimit të anijes, ekuipazhi i saj u hoq nga bordi dhe po përgatitet për riatdhesim. Në të njëjtin njoftim, CENTCOM akuzoi Gardën Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) se po shënjestron detarët civilë që kalojnë në ujërat rreth Ngushticës së Hormuzit.
Njoftimi vjen në të njëjtën ditë kur CENTCOM hodhi poshtë ankesën e Iranit pranë Organizatës Ndërkombëtare Detare (IMO), sipas së cilës forcat amerikane përdorin kanalin e emergjencës detare për të ushtruar presion psikologjik mbi ekuipazhet civile iraniane. Uashingtoni këmbëngul se bllokada e tij ndaj porteve iraniane komunikohet në mënyrë profesionale.
Gjiri i Omanit, në dalje të Ngushticës së Hormuzit, është kthyer në një nga arenat kryesore të përplasjes detare mes dy vendeve: Irani thotë se monitoron në kohë reale lundrimin në lindje të ngushticës, ndërsa forcat amerikane dhe partnerët e tyre shoqërojnë anijet tregtare që kalojnë nëpër korridorin strategjik të energjisë.
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