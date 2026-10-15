Supremja kthen në rigjykim kontestin për tokën në Bregun e Diellit, Rama: Prona mbetet e Komunës
Gjykata Supreme ka aprovuar revizionin e Komunës së Prishtinës dhe ka prishur vendimet e Apelit dhe të Themelores që ua kishin njohur pronësinë banorëve, ndërsa kryetari Rama e ka quajtur vendimin konfirmim të qëndrimit të Komunës.
Gjykata Supreme e Kosovës ka aprovuar revizionin e Komunës së Prishtinës në kontestin pronësor për një tokë në lagjen Bregu i Diellit, siç raporton Reporteri.net, i cili të mërkurën publikoi vendimin e plotë të gjykatës. Me aktvendimin e 22 shtatorit 2026, Supremja ka prishur aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të 9 shtatorit 2024 dhe atë të Gjykatës Themelore në Prishtinë të 28 tetorit 2021, duke e kthyer çështjen në rigjykim në shkallën e parë.
Sipas raportimit të Reporterit, gjykata ka vlerësuar se arsyetimi i vendimit të Apelit nuk e sqaronte mjaftueshëm bazën juridike mbi të cilën banorëve u ishte njohur pronësia. Kontesti ka të bëjë me disa familje që kërkojnë njohjen e pronësisë mbi tokën e kontestuar, duke pretenduar se paraardhësit e tyre i kishin blerë dhe shfrytëzuar ato prona që nga vitet 1967 dhe 1971. Apeli më herët kishte vendosur në favor të tyre, ndërsa Komuna e kishte kundërshtuar vendimin përmes revizionit.
Supremja ka udhëzuar gjithashtu Gjykatën Themelore që në rigjykim të trajtojë kërkesën për ndërhyrje në procedurë të një pale të tretë, e lidhur me një këmbim prone të vitit 2013 mes asaj pale dhe Komunës së Prishtinës.
Pas publikimit të vendimit ka reaguar kryetari i Prishtinës, Përparim Rama. Siç njofton Reporteri, Rama ka thënë se vendimi konfirmon se qëndrimi i Komunës për mbrojtjen e pronës publike kishte bazë juridike dhe se prona në fjalë mbetet e Komunës. Në reagimin e tij, ai ka akuzuar kritikët për shpifje dhe për përpjekje për të krijuar, sipas tij, një opinion publik të ndryshëm nga faktet.
Çështja tani kthehet për shqyrtim të ri në Gjykatën Themelore në Prishtinë, e cila do të duhet të vendosë sërish për pronësinë e tokës së kontestuar në Bregun e Diellit.
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