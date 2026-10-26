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26 Tet 2026
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Mish

Fårikål norvegjeze — mish qengji i zier ngadalë me lakër dhe piper të zi

Pjata kombëtare e Norvegjisë: copa qengji me kockë dhe lakër të shtruara shtresa-shtresa, të ziera ngadalë me piper të zi të plotë dhe të shërbyera me patate të ziera me lëkurë.

· 2 min lexim

Koha: Përgatitja 20 minuta, gatimi 2–2 orë e gjysmë. Porcione: 4–6 persona.

Përbërësit

  • 1,5 kg mish qengji ose dashi me kockë, i prerë në copa (shpatull, qafë ose brinjë)
  • 1,5 kg lakër e bardhë
  • 2–3 lugë çaji piper i zi i plotë (kokërr)
  • 2 lugë çaji kripë, ose sipas shijes
  • 300–400 ml ujë
  • 1–2 lugë gjelle miell gruri (sipas dëshirës, për ta trashur pak lëngun)
  • 1 kg patate të vogla, për servirje, të ziera me lëkurë

Përgatitja

  1. Priteni lakrën në feta të trasha, duke hequr pjesën e fortë të kërcellit, por duke mbajtur secilën fetë sa më të bashkuar.
  2. Në një tenxhere të madhe me fund të trashë, shtroni shtresa-shtresa mishin dhe lakrën: filloni me mishin në fund, me pjesën yndyrore nga poshtë, pastaj një shtresë lakre, e kështu me radhë.
  3. Mes shtresave shpërndani piperin e zi të plotë dhe kripën. Nëse përdorni miell, spërkateni lehtë mes shtresave.
  4. Shtoni ujin, vendosni kapakun dhe lëreni të marrë valë në zjarr mesatar.
  5. Ulni zjarrin në minimum dhe ziejeni ngadalë 2 deri në 2 orë e gjysmë, derisa mishi të bëhet shumë i butë dhe lakra të shkrihet. Mos e përzieni; tundeni lehtë tenxheren nëse duhet.
  6. Ndërkohë zieni patatet me lëkurë në ujë me kripë, rreth 20 minuta, derisa të zbuten.
  7. Provoni kripën dhe shërbejeni Fårikål-in të nxehtë, drejt e nga tenxherja, me patatet e ziera anash.

Receta është përshtatur në shqip sipas përshkrimit tradicional të Fårikål-it në Wikipedia, pjata kombëtare e Norvegjisë.

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