Fårikål norvegjeze — mish qengji i zier ngadalë me lakër dhe piper të zi
Pjata kombëtare e Norvegjisë: copa qengji me kockë dhe lakër të shtruara shtresa-shtresa, të ziera ngadalë me piper të zi të plotë dhe të shërbyera me patate të ziera me lëkurë.
Koha: Përgatitja 20 minuta, gatimi 2–2 orë e gjysmë. Porcione: 4–6 persona.
Përbërësit
- 1,5 kg mish qengji ose dashi me kockë, i prerë në copa (shpatull, qafë ose brinjë)
- 1,5 kg lakër e bardhë
- 2–3 lugë çaji piper i zi i plotë (kokërr)
- 2 lugë çaji kripë, ose sipas shijes
- 300–400 ml ujë
- 1–2 lugë gjelle miell gruri (sipas dëshirës, për ta trashur pak lëngun)
- 1 kg patate të vogla, për servirje, të ziera me lëkurë
Përgatitja
- Priteni lakrën në feta të trasha, duke hequr pjesën e fortë të kërcellit, por duke mbajtur secilën fetë sa më të bashkuar.
- Në një tenxhere të madhe me fund të trashë, shtroni shtresa-shtresa mishin dhe lakrën: filloni me mishin në fund, me pjesën yndyrore nga poshtë, pastaj një shtresë lakre, e kështu me radhë.
- Mes shtresave shpërndani piperin e zi të plotë dhe kripën. Nëse përdorni miell, spërkateni lehtë mes shtresave.
- Shtoni ujin, vendosni kapakun dhe lëreni të marrë valë në zjarr mesatar.
- Ulni zjarrin në minimum dhe ziejeni ngadalë 2 deri në 2 orë e gjysmë, derisa mishi të bëhet shumë i butë dhe lakra të shkrihet. Mos e përzieni; tundeni lehtë tenxheren nëse duhet.
- Ndërkohë zieni patatet me lëkurë në ujë me kripë, rreth 20 minuta, derisa të zbuten.
- Provoni kripën dhe shërbejeni Fårikål-in të nxehtë, drejt e nga tenxherja, me patatet e ziera anash.
Receta është përshtatur në shqip sipas përshkrimit tradicional të Fårikål-it në Wikipedia, pjata kombëtare e Norvegjisë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.