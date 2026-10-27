Zierje irlandeze me mish qengji, patate dhe karrota
Zierja kombëtare e Irlandës, e njohur në irlandisht si stobhach Gaelach, gatuhet ngadalë me mish qengji, patate, qepë dhe karrota, derisa mishi të shkrihet në gojë dhe lëngu të trashet natyrshëm nga patatet.
Zierja irlandeze është pjata kombëtare e Irlandës. Në formën e saj më tradicionale përgatitet vetëm me mish qengji ose mish deleje, patate, qepë dhe majdanoz; shumë familje shtojnë edhe karrota. Sekreti i saj është gatimi i ngadaltë, deri në dy orë, që e bën mishin shumë të butë dhe e trash lëngun në mënyrë natyrale, pa miell.
Përbërësit (për 6 porcione)
- 1 kg mish qengji (shpatull ose qafë), i prerë në copa 3–4 cm
- 900 g patate, të qëruara dhe të prera në copa të mëdha
- 500 g qepë (rreth 3 të mëdha), të prera në feta
- 4 karrota të mëdha, të prera në rrathë të trashë
- rreth 1 litër lëng mishi ose ujë, sa të mbulohen pothuajse përbërësit
- 2 lugë gjelle vaj
- 1 gjethe dafine dhe 2–3 degëza trumzë (sipas dëshirës)
- kripë dhe piper i zi, sipas shijes
- majdanoz i freskët, i grirë, për shërbim
Përgatitja
- Kriposeni dhe piperoseni mishin nga të gjitha anët. Ngrohni vajin në një tenxhere të rëndë dhe skuqeni mishin në dy raunde, derisa të marrë ngjyrë nga të gjitha anët. Hiqeni dhe lëreni mënjanë.
- Në të njëjtën tenxhere shtoni qepët dhe karrotat dhe kaurdisini 4–6 minuta, derisa qepët të zbuten.
- Kthejeni mishin në tenxhere, shtoni gjethen e dafinës, trumzën dhe lëngun ose ujin, sa të mbulohen pothuajse përbërësit. Lëreni të marrë një valë të lehtë.
- Ulni zjarrin në minimum, mbulojeni tenxheren dhe lëreni zierjen të gatuhet ngadalë për rreth 1 orë, duke e përzier herë pas here.
- Shtoni patatet, shtypini lehtë që të zhyten në lëng, mbulojeni sërish dhe vazhdoni gatimin edhe 35–50 minuta, derisa mishi të bëhet shumë i butë dhe patatet të jenë gatuar plotësisht.
- Nëse lëngu është i hollë, shtypni me pirun një ose dy copa patateje brenda tenxheres dhe përziejeni lehtë — kjo e trash lëngun në mënyrë natyrale. Hiqni gjethen e dafinës, provoni kripën dhe piperin.
- Shërbejeni shumë të nxehtë në tasa të thellë, me majdanoz të freskët sipër dhe, sipas dëshirës, me bukë për të mbledhur lëngun.
Koha: përgatitje rreth 25 minuta; gatim rreth 1 orë e 45 minuta – 2 orë. Porcione: 6.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.