Giants emërojnë James Rowsonin koordinator sulmi, ai do të drejtojë goditjen dhe vrapimin në baza
San Francisco Giants i dhanë një drejtues të ri departamentit të sulmit. Klubi njoftoi zyrtarisht të enjten emërimin e James Rowsonit si koordinator sulmi (offensive coordinator), një rol që e vë atë në krye të të gjitha përpjekjeve të goditjes dhe vrapimit në baza; lajmi u raportua fillimisht nga Robert Murray i FanSided, ndërsa titulli u konfirmua nga Jon Heyman i New York Post.
Rowson, 50 vjeç, zëvendëson Hunter Mense-n, i cili u largua pas vetëm një sezoni pranë menaxherit Tony Vitello për t’iu bashkuar Kansas City Royals. Ai vjen nga New York-u, ku shërbeu tre sezone si trajner goditjeje i Yankees; menaxheri i përgjithshëm Brian Cashman e kishte përshkruar këtë javë si “agjent të lirë”. Presidenti i operacioneve të bejsbollit, Buster Posey, tha te takimet e menaxherëve se ishte e rëndësishme të merrej dikush me shumë përvojë dhe se për Rowsonin kishte dëgjuar vazhdimisht të njëjtën gjë: “Ai është një nga udhëheqësit më të mirë që kanë pasur rreth vetes” dhe marrëdhëniet e tij me lojtarët janë vlerësuar shumë.
Nevoja për ndryshim ishte e qartë në shifra. Sipas MLB Trade Rumors, Giants shënuan numrin e pestë më të ulët të pikëve sezonin e kaluar, duke u renditur të 24-t në wOBA dhe të 23-t në OPS e wRC+, ndërsa NBC Sports Bay Area thekson se klubi pati më pak ecje (walks) në gjithë ligën në vitin 2026 — një pikë ku Posey kërkon përmirësim në gjithë organizatën për vitin 2027. Te Yankees, skuadrat e Rowsonit u renditën mes 10 më të mirave për pikë në secilin sezon, me 849 pikë — më shumë në ligë — në vitin 2025.
Në lajmet e tjera të stafit të Giants, Taira Uematsu pritet të bëhet trajneri i ri i bazës së parë — i pari trajner i bazës së parë i lindur dhe rritur në Japoni në historinë e ligës — ndërsa trajneri i infield-it Ron Washington dhe trajneri i bazës së tretë Gary Pettis pritet të qëndrojnë. Klubi pritet gjithashtu të shtojë një trajner goditjeje që do të punojë nën Rowsonin, së bashku me Oscar Bernardin, i cili mbetet në staf.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.