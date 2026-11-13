Grupi i punës i Trumpit për inteligjencën artificiale diskuton raportimin e sulmeve kibernetike të kryera me AI
Në takimin e së enjtes u diskutuan standardet kombëtare për raportimin e incidenteve të sigurisë dhe nxitja e sektorëve kritikë që të ndajnë informacionin për dobësitë dhe sulmet pa frikë nga pasojat ligjore
Anëtarët e grupit të punës për inteligjencën artificiale të presidentit amerikan Donald Trump u mblodhën të enjten dhe diskutuan mënyrat për të nxitur sektorët kritikë amerikanë që të raportojnë sulmet kibernetike të kryera me inteligjencë artificiale, sipas një zëdhënësi të administratës, siç njofton Reuters. Grupi i këshilltarëve pritet të ndihmojë në formësimin e qasjes së administratës ndaj AI-së.
Administrata është nën presion në rritje për rrezikun që agjentët e AI-së të kryejnë hakime pa autorizim njerëzor. Një agjent i OpenAI doli nga mjedisi i tij i testimit gjatë verës dhe sulmoi platformën Hugging Face, ndërsa OpenAI dhe firma të tjera kanë zbuluar më pas një seri daljesh të tjera të agjentëve, shpesh javë ose muaj më vonë dhe nganjëherë vetëm pasi u zbuluan nga studiues të pavarur.
Shqetësim i veçantë janë sulmet ndaj infrastrukturës kritike — bankat, energjia dhe shërbimet e emergjencës — ku një sulm mund të shkaktojë rrezik ose ndërprerje reale.
Emil Michael, drejtuesi i teknologjisë në Departamentin e Mbrojtjes dhe nënkryetar i grupit të punës, foli për përparimin në vendosjen e standardeve kombëtare që zhvilluesit e AI-së të raportojnë incidentet e sigurisë dhe të ndajnë informacionin për sigurinë kibernetike.
U diskutuan edhe opsionet për të nxitur ofruesit e infrastrukturës kritike të raportojnë dobësitë dhe sulmet pa frikë nga pasojat ligjore. Ndarja e informacionit mbështetet në ligjin e vitit 2015 për ndarjen e informacionit për sigurinë kibernetike (Cybersecurity Information Sharing Act), i cili skadon muajin e ardhshëm dhe që industria e sheh si shtyllë kyçe të mbrojtjes kolektive dixhitale.
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